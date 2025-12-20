Pour le dernier match de l’année 2025, l’OL affronte le FC Saint-Cyr Collonges. À la différence des autres rencontres, le parking relais Eurexpo sera fermé.

Ce ne sera pas l'affluence des grands soirs ce dimanche à Décines, mais il y aura malgré tout du monde et donc quelques ralentissements aux abords du Parc OL. Pour le 32e de finale de Coupe de France entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges, près de 25 000 spectateurs sont attendus. Une belle affluence, même si dans le club amateur, on aurait aimé un peu plus avec un horaire plus convenable. Néanmoins, la ferveur populaire sera là, avec notamment des bus TCL qui partiront de Saint-Cyr pour rejoindre l'Est lyonnais. À côté de ça, l'offre de transports diffèrera de celle d'un match de Ligue 1.

Fréquence renforcée sur le T7

Comme l'OL l'a annoncé, il n'y aura pas de navettes tramway de Lyon La Part-Dieu et Carré de Soie. Néanmoins, la fréquence du tramway T7 se retrouvera renforcée en avant et après match. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les parkings relais et de rejoindre le Parc OL avec des navettes, il faudra faire l'impasse sur celui d'Eurexpo, fermé. Le club conseille ainsi de se rediriger vers le parking des Panettes. Reste l'option au plus près de l'action, avec l'achat d'un billet de parking au stade, mais il faudra sortir le porte-monnaie pour cela (15€).