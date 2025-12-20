Ce dimanche, l'OL affronte le FC Saint-Cyr Collonges à Décines pour une fête du football rhodanien. Pour arbitrer les deux clubs lyonnais, la FFF a misé sur un arbitre du coin avec Jérémie Pignard.

La fête des voisins. Ce n'est pas forcément une appellation qui plait à tout le monde au moment de parler de l'affiche entre l'OL et le FC Saint-Cyr Collonges ce dimanche (21h). Néanmoins, le 32e de finale de Coupe de France doit être la fête du football lyonnais entre les deux formations rhodaniennes. Pour que la fête soit totale, la FFF a profité de l'occasion pour miser sur un arbitre du coin. En effet, en temps normal, Jérémie Pignard ne peut se charger d'un match de l'OL, en raison de son appartenance à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et du district du Rhône. Avec l'affiche contre le FC Saint-Cyr Collonges, plus de conflit d'intérêts donc pour le jeune arbitre de 38 ans.

Un amical OL - Getafe cet été

Ce sera ainsi une première en compétition officielle pour celui qui est licencié au FC Villefranche depuis sa plus tendre enfance. Il avait en effet arbitré le dernier amical de la préparation estivale de l'OL contre Getafe à Bourgoin en juillet dernier. Jérémie Pignard ne découvrira pas pour autant le Parc OL. S'il n'a jamais arbitré la formation lyonnaise dans son antre, il a déjà donné quelques coups de sifflet à Décines à l'occasion d'un tournoi amical. C'était à l'été 2020 pendant la crise du Covid-19. Dans une enceinte décinoise vide, Nice et les Glasgow Rangers s'étaient affrontés dans le Trophée Veolia.