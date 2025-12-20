Actualités
Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United – OL Lyonnes (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Dumornay (OL Lyonnes) finaliste des Globe Soccer Awards 2025

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Fer de lance de l’attaque de l’OL Lyonnes, Melchie Dumornay fait partie des finalistes pour le titre de meilleure joueuse des Globe Soccer Awards.

    Elle était déjà devenue indispensable sous Joe Montemurro, elle l’est tout autant avec Jonatan Giraldez. Repositionnée dans un rôle de meneuse de jeu, Melchie Dumornay continue de grandir et de s’imposer comme l’une des meilleures joueuses du monde. Élue meilleure jeune de la dernière campagne de Ligue des champions, la numéro 6 de l’OL Lyonnes vise désormais plus haut. Il faudra pour cela qu’elle guide la formation lyonnaise au sommet de l’Europe, ce qui pourrait lui ouvrir les portes de certaines récompenses individuelles.

    Seule joueuse non-européenne

    Elle postule déjà cette année. En effet, Melchie Dumornay a eu la bonne surprise de voir son nom faire partie des cinq finalistes de la meilleure joueuse au Globe Soccer Awards. Néanmoins, la concurrence s’annonce compliquée à battre avec Aitana Bonmati et Alexia Putellas (FC Barcelone) ainsi que Mariona Caldentey et Alessia Russo qui représentent Arsenal, vainqueur de la Ligue des champions.

    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - sam 20 Déc 25 à 13 h 26

      Aucune chance pour cette année mais, dans un futur proche, si elle continue sur sa lancée, elle en sera très près.
      C'est tout le mal que je lui souhaite 😇

      Signaler

    Score'n'co - Lyon Capitale
    Derniers commentaires
