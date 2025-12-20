Actualités
Saint-Cyr Collonges devra faire sans un titulaire contre l’OL

  • par David Hernandez

    • En marge du 32e de finale de la Coupe de France, Clément Guillot a dû déplorer l’absence d’un de ses cadres. Younes El Hassouni manquera le match contre l’OL ce dimanche (21h).

    Avec le règlement de la FFF, Clément Guillot va pouvoir contenter un très grand nombre de ses joueurs. Ne pouvant inscrire que 14 noms en Régional 1, l’entraîneur du FC Saint-Cyr Collonges pourra amener 20 joueurs avec lui dimanche au Parc OL. Tous ne seront pas du voyage, mais cela permet malgré tout de convier un maximum du groupe à la fête. "Ce n'est pas la tâche la plus facile et la plus marrante dans ce contexte-là. Effectivement, de devoir laisser des joueurs au repos et qu'ils ne puissent pas profiter de cette entre guillemets fête, de ce match-là. On a dû, avec le staff, faire des choix en étant le plus juste possible. Mais évidemment, qu'on aimerait pouvoir emmener tout le groupe pour participer à ce match en 32ème de Coupe de France."

    Déjà absent en championnat

    De choix, il n’en a malheureusement pas été question pour Younes El Hassouni. Le milieu de terrain ne pourra pas jouer ce dimanche à Décines à cause d’un pépin physique, comme l’a confié son coach. "On a un milieu de terrain qui ne sera pas disponible. Younes El Hassouni qui jouait au cœur du jeu. Sinon, à côté de ça, le groupe est au complet." Titulaire lors du tour précédent, l’ancien joueur de Lyon-La Duchère avait laissé sa place à la 65e minute et n’avait pas pris part à la rencontre contre Chavanay en Régional 1 le week-end dernier.

