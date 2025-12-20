Actualités
Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification (Facebook du club)

Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix

  • par David Hernandez

    • Vendredi soir, les supporters du FC Saint-Cyr Collonges ont fait une surprise à leurs joueurs pour le dernier entraînement avant le match contre l’OL.

    Ce sont des images que l’on a l’habitude de voir quand un derby se prépare contre l’AS Saint-Étienne pour l’OL. Des chants, des drapeaux et des craquages de fumigènes. Vendredi soir, il y avait bien une odeur de derby, mais nous n’étions pas au GOLTC, mais bien au stade des Combes dans les Monts d’Or lyonnais. À leur grande surprise, les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges ont vu débarquer un cortège de supporters juste avant le début de leur dernier entraînement. Un secret bien gardé par la direction et le staff de Clément Guillot pour galvaniser, s’il y en avait encore besoin, les Saint-Cyrôts en vue du 32e de finale de Coupe de France.

    "Ça donne envie de préparer le match du mieux possible"

    La pluie a certes gâché la fête, avec un contingent un peu moins important que prévu, mais c’est bien dans une atmosphère particulière que les coéquipiers de Sekouba Souaré ont peaufiné les derniers réglages avant le match de toute une vie. "Ça fait du bien. Honnêtement, les émotions des tours précédents, c'est de voir certains supporters avec des larmes, certains supporters en pleurs. Pour notre club de cœur, c'est magnifique, déclarait ému Clément Guillot vendredi soir. Et quand on voit toute la débauche d'énergie qu'ils mettent depuis le tirage pour organiser des tifos, pour commander des drapeaux, ils se réunissent le soir après le travail, ça donne encore plus envie de passer des heures à préparer ce match et à l'analyser du mieux possible."

    Une mise en bouche avant de connaitre l’excitation d’évoluer au Parc OL, certes pas au complet mais bien garni.

    à lire également
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tentez de gagner 3 x 2 places pour OL - FC Saint-Cyr Collonges 16/12/25
    Georges Mikautadze (OL) face à Bourgoin
    OL : ne pas revivre "le sentiment de honte" de Bourgoin 10:15
    Les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges fêtant leur qualification
    Avant d’affronter l’OL, les supporters de Saint-Cyr Collonges ont donné de la voix 09:30
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ? 08:45
    Les supporters du Virage Nord lors d'OL - Toulouse
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte 08:00
    Le Parc OL lors d'OL - Rennes
    OL - FC Saint-Cyr Collonges à Décines pour le rêve, moins pour le sportif 07:30
    Souaré avant OL - FC Saint-Cyr Collonges : "C'est le match d'une vie" 19/12/25
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OL Lyonnes - Fleury : Endler, Engen ou encore Bacha déjà en vacances 19/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "La motivation sera grande" au FC Saint-Cyr Collonges 19/12/25
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch à la relance dans un club partenaire de l’OL ? 19/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL - Mercato : Tolisso et Fonseca veulent "de nouveaux joueurs" 19/12/25
    Corentin Tolisso (OL) en conférence de presse
    Tolisso (OL) : "Ne pas prendre ce match contre Saint-Cyr à la légère" 19/12/25
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps titulaire, "cinq changements" dans le onze de l’OL 19/12/25
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    OL - FC Saint-Cyr Collonges : Tagliafico forfait, Tessmann et Mangala postulent 19/12/25
    OL Académie
    OL Académie : la réserve féminine dernière équipe sur le pont 19/12/25
    Orel Mangala célèbre son but lors de Clermont - OL
    OL : Mangala de retour à l’entraînement collectif 19/12/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes à l'échauffement
    L’OL Lyonnes reprendra l’entraînement le 4 janvier 19/12/25
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Coupe de France : le parcours de Saint-Cyr Collonges avant d'affronter l'OL 19/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut