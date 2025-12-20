Vendredi soir, les supporters du FC Saint-Cyr Collonges ont fait une surprise à leurs joueurs pour le dernier entraînement avant le match contre l’OL.

Ce sont des images que l’on a l’habitude de voir quand un derby se prépare contre l’AS Saint-Étienne pour l’OL. Des chants, des drapeaux et des craquages de fumigènes. Vendredi soir, il y avait bien une odeur de derby, mais nous n’étions pas au GOLTC, mais bien au stade des Combes dans les Monts d’Or lyonnais. À leur grande surprise, les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges ont vu débarquer un cortège de supporters juste avant le début de leur dernier entraînement. Un secret bien gardé par la direction et le staff de Clément Guillot pour galvaniser, s’il y en avait encore besoin, les Saint-Cyrôts en vue du 32e de finale de Coupe de France.

"Ça donne envie de préparer le match du mieux possible"

La pluie a certes gâché la fête, avec un contingent un peu moins important que prévu, mais c’est bien dans une atmosphère particulière que les coéquipiers de Sekouba Souaré ont peaufiné les derniers réglages avant le match de toute une vie. "Ça fait du bien. Honnêtement, les émotions des tours précédents, c'est de voir certains supporters avec des larmes, certains supporters en pleurs. Pour notre club de cœur, c'est magnifique, déclarait ému Clément Guillot vendredi soir. Et quand on voit toute la débauche d'énergie qu'ils mettent depuis le tirage pour organiser des tifos, pour commander des drapeaux, ils se réunissent le soir après le travail, ça donne encore plus envie de passer des heures à préparer ce match et à l'analyser du mieux possible."

Une mise en bouche avant de connaitre l’excitation d’évoluer au Parc OL, certes pas au complet mais bien garni.