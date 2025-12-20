Sur quelle chaîne suivre OL Lyonnes - Fleury ce samedi ?

Pour sa dernière sortie de l’année 2025, l’OL Lyonnes reçoit le FC Fleury 91 au Parc OL. Si une faible affluence est attendue à Décines, où peut-on voir cette rencontre de la 11e journée de Première Ligue ?

Trois jours après avoir fait le travail en Ligue des champions, l’OL Lyonnes veut finir en beauté son année 2025 face au FC Fleury 91. Pour cette dernière sortie avant deux semaines de repos, Jonatan Giraldez attend du sérieux de la part de ses joueuses. Le but ? Signer un onzième succès en onze journées de championnat. Après plus de 5 000 spectateurs contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes ne devrait malheureusement pas attirer les foules ce samedi. La faute à un horaire (21h) peu adapté à un public familial, même un samedi de vacances scolaires.

Un multiplex ou un match à suivre en intégralité

La question est donc de savoir sur quelle chaîne est-il possible de suivre cet OL - Fleury ? Ce ne sera pas disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de la Première Ligue. Il faudra se brancher sur Canal Plus, diffuseur officiel du championnat. Il y aura un multiplex sur Canal Plus Sport360, permettant de voir les six rencontres en même temps. Mais pour ceux qui ne souhaitent voir que les joueuses de Giraldez, OL Lyonnes - Fleury sera disponible en intégralité sur Canal Plus Live. Encore un chemin de croix pour pouvoir suivre les Fenottes…