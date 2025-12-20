OL - FC Saint-Cyr Collonges : la barre des 23 000 billets atteinte

Vendredi soir, le club du FC Saint-Cyr Collonges se félicitait de l'engouement médiatique et populaire autour de l'affiche des 32es de finale de Coupe de France. À quelques heures du match au Parc OL, la barre des 23 000 billets avait été atteinte.

La question est de savoir ce qu'aurait pu donner l'affluence sans la fermeture des deux virages et un horaire plus adapté à un match de Coupe de France et donc un public familial. Il n'y aurait sûrement pas eu 50 000 spectateurs au Parc OL, mais le total de billets vendus aurait certainement connu un autre total que la barre des 25 000 visée pour cet OL - FC Saint-Cyr Collonges. C'est un regret au sein du club amateur, mais ce sera déjà une belle fête qui se profile dimanche soir (21h) à Décines.

Au moment du dernier décompte vendredi, plus de 23 000 places avaient été éditées et l'ensemble des billets du club de Régional 1 avaient trouvé preneur. "On est à 23 000 là aujourd'hui (vendredi). Je pense qu'on va atteindre 25. On n'était pas surpris avec le président, a confessé Clément Guillot. Dès le départ, quand on a vu le tirage, on a su qu'on allait jouer au Parc OL. On était sûr que ça allait amener la ferveur de tout le peuple rhodanien. Du coup, on est content d'arriver à 25 000 supporters, mais ce n'est pas forcément une surprise."

La vente d'écharpes, un vrai succès

Vendredi soir, au stade des Combes, les bénévoles du FC Saint-Cyr Collonges continuaient la préparation de ce "déplacement" avec la confection des drapeaux et la vente des écharpes qui se vendent comme des petits pains. Une réussite en dehors des terrains pour le moment, en attendant pourquoi pas mieux sur la pelouse du Parc OL.