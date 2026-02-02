OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif

Dans cette fin de mercato hivernal, l’OL a réussi à trouver un accord avec le PSG pour l’arrivée de Noham Kamara. Le défenseur central de 19 ans débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Ce lundi 2 février n’aura pas été une journée de tout repos pour la direction de l’OL. Entre les départs et les arrivées, ce dernier jour de mercato a été intense. Enzo Molebe a mis les voiles vers Montpellier pour un prêt de six mois sans option. Dans l'autre sens, le club lyonnais a accueilli Roman Yaremchuk pour renforcer le secteur offensif, et remplacer numérique Martin Satriano. L'Ukrainien n'est pourtant pas la dernière recrue hivernale.

Le PSG garde un pourcentage

En effet, malgré l’horaire passée, l'OL a officialisé l'arrivée de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une obligation d'achat de 4M€ et deux millions d'euros de bonus maximum. Le polyvalent défenseur central signera ensuite un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2030. Le PSG gardera un pourcentage à la revente (20 % sur une éventuelle plus-value future).