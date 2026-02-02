OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif

Dans cette fin de mercato hivernal, l’OL a réussi à trouver un accord avec le PSG pour l’arrivée de Noham Kamara. Le défenseur central de 19 ans débarque sous la forme d’un prêt avec option d’achat.
Ce lundi 2 février n’aura pas été une journée de tout repos pour la direction de l’OL. Entre les départs et les arrivées, ce dernier jour de mercato a été intense. Enzo Molebe a mis les voiles vers Montpellier pour un prêt de six mois sans option. Dans l'autre sens, le club lyonnais a accueilli Roman Yaremchuk pour renforcer le secteur offensif, et remplacer numérique Martin Satriano. L'Ukrainien n'est pourtant pas la dernière recrue hivernale.
Le PSG garde un pourcentage
En effet, malgré l’horaire passée, l'OL a officialisé l'arrivée de Noham Kamara, en provenance du Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont trouvé un accord pour un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une obligation d'achat de 4M€ et deux millions d'euros de bonus maximum. Le polyvalent défenseur central signera ensuite un contrat de quatre ans, soit jusqu'en juin 2030. Le PSG gardera un pourcentage à la revente (20 % sur une éventuelle plus-value future).
Ah ça y est c'est officiel !
Bienvenue à lui. Décidément le mercato hivernal aura été actif, je n'aurais pas cru ! Très curieux de voir ce que va donner ce groupe.
Espérons qu'ils se fondent bien dans l'équipe, l'état d'esprit est primordial dans les résultats cette saison.
Il a 19 ans depuis 11 jours par contre, plus 18 ans.(Article)
Il y a un truc quand même que je comprends mal, c'est : comment on va faire rentrer tous ces joueurs sur une feuille de match si y'a pas de blessé en Mars / Avril / Mai (même avec les prêts confirmés de Molebe et AGR au MHSC et à Annecy)
Greif, Tagliafico, Niakhate, Mata, AMN - Morton, Nartey, Tolisso - Sulc, Endrick, Fofana.
Banc : Descamps, Abner, Kluivert, Kamara, Tessman, Merah, Nuamah, Moreira, Iaremchuk. Déjà faut en trouver 4 qui rentrerons pas du match.
Ensuite, hors de la feuille : Hateboer, De Carvalho, Mangala, Goncalves, Ghezzal, Karabec, Hamdani, Himbert. Ca fait 8 joueurs en dehors de la feuille, dont 4 joueurs confirmés.
Pas sur qu'avec leur carrière Hateboer, Mangala, Ghezzal, Karabec soient contents de finir la saison avec la réserve.
Et que dire de De Carvalho, Hamdani, Himbert qui veront plus l'équipe 1...
Il y aura des blessés, voir des blessures diplomatiques pour ne pas perdre la face.
Nuamah on ne sait même pas s'il jouera cette année. Kamara ne sera pas forcément constamment sur la feuille de match, il faut le temps d'adaptation. De plus on n'a pas passé un seul match sans blessure ou suspension.
Je ne me fais pas de souci, il y aura très peu de matchs ou la question se posera
Franchement, on prépare l'année prochaine, il aura 6 mois pour s'acclimater et remplacer les bléssés/suspendus.
Avec notre situation financière, quelques soient nos résultats cette saison, on va devoir vendre...
Donc Kluivert, Niakhaté peuvent partir, Mata et Tagliafico sont plutôt sur la fin, on n'en tirera pas d'argent.
Il faut anticiper, et c'est clairement l'avenir du club...
Bon, c'est enfin officiel et c'est tant mieux. Je pense que c'est une recrue prometteuse.
Bravo à la cellule recrutement, c'est du beau travail.