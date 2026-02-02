Actualités
La joie des joueurs de l'OL à Metz
La joie des joueurs de l’OL à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa

  • par David Hernandez
  7 Commentaires

    • Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’OL doit présenter une nouvelle liste à l’UEFA avant le 5 février prochain. Le club devra faire des choix puisqu’il ne pourra inscrire que trois nouveaux joueurs.

    Depuis jeudi soir, Paulo Fonseca peut avoir le sourire. D’abord parce que son équipe a réussi à prendre la première place de la phase de ligue de la Ligue Europa. Mais aussi qu’il ne devrait plus avoir besoin de s’appuyer sur un banc de touche composé des joueurs issus du groupe Pro2. Avec l’arrivée des huitièmes de finale, l’OL peut désormais transmettre une nouvelle liste à l’UEFA et il a jusqu’au 5 février pour le faire. S’il reste toujours une liste A et une liste B, composée de joueurs issus de la formation, le club lyonnais ne va pouvoir ajouter que trois nouveaux joueurs par rapport à celle donnée en septembre dernier. Bien que Martin Satriano et Téo Barisic soient partis, la règle des trois est immuable, ce qui veut dire que l’OL ne pourra pas enregistrer cinq nouveaux noms.

    Hateboer ou une nouvelle recrue comme troisième choix ?

    Il va donc falloir faire des choix, surtout pour la dernière place à attribuer. Car on se doute que la première sera pour Endrick, qui va faire grand bien à l’animation offensive, et que la deuxième devrait revenir à Noah Nartey, qui a fait ses débuts contre Lille. Malgré sa très longue blessure, Ernest Nuamah faisait déjà partie de la liste transmise en septembre et n’aura donc pas besoin d’être ajouté. Tout devrait ainsi se jouer entre Hans Hateboer, pour un choix défensif supplémentaire, ou une nouvelle recrue hivernale (Yaremchuk), si elle arrive d’ici à ce lundi 2 janvier (20h). Pour Rachid Ghezzal, la messe semble dite, lui qui enchaîne les pépins physiques.

    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL
    7 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 16 h 02

      Nartey a effectivement effectué ses débuts contre Lille, en Ligue 1, et pourrait faire de même en EL 🙂

      Endrick pour sûr, ensuite il va rester Nartey, Yaremchuk (probablement) mais il nous faudrait un défenseur aussi. Hateboer je suis dubitatif... mais il apporte peut-être plus d'assurance qu'un jeune de 19 ans.

      Signaler
    2. Avatar
      Kirua07 - lun 2 Fév 26 à 16 h 02

      Personnellement je mettrais soit Kamara s'il vient, soit Hateboer.
      Avec les retours de Nuamah et de Fofana plus l'ajout d'Endrick on aura beaucoup de choix offensifs.

      Par contre le secteur défensif est très juste.
      On a vu Tessman jouer en DC ou le jeune Goncalves en latéral droit par exemple. En phase de poule ça passe contre la Roma ou le Betis ce sera une autre histoire.

      Signaler
      1. Avatar
        Steph Du 38 - lun 2 Fév 26 à 16 h 05

        Le deal pour Kamara est annoncé : Prêt avec option d’achat obligatoire, à 7,5 M€.

        Signaler
      2. Avatar
        BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 16 h 06

        Oui mais justement Yaremchuk peut apporter un profil différent à tous nos petits attaquants. Ce qui peut-être très utile dans certaines confrontations.

        Nartey il complète le milieu.

        En défense, je me dit qu'il faut du nombre, mais je préfère ajouter un joueur qualitatif. Si c'est pour mettre Hateboer et qu'il nous coûte un match...

        Signaler
        1. Avatar
          Kirua07 - lun 2 Fév 26 à 16 h 18

          C'est vrai, un profil de joueur de surface nous manquerait tu as raison.

          Cependant je pense que tu as plus de chances de gagner avec une bonne défense. Et avec des milieux jouant en défense tu as plus de chance de prendre un but casquette qu'avec Hateboer qui jouera à son poste😉.
          Maintenant le jeune Kamara est confirmé donc je le prendrais plus lui.
          Je ne connais pas son niveau mais ce serait un très mauvais message pour lui d'être écarté alors que Hateboer est loin d'être indispensable et qu'il ne sera plus la dans 4 mois.

        2. Avatar
          BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 17 h 06

          Il n'est pas confirmé selon moi. Il a joué à peine quelques bouts de matchs en pro, ça me semble très juste. Mais comme pour Nartey je pensais que ce serait trop tôt ce week-end, il m'a fait mentir.

    3. Monark
      Monark - lun 2 Fév 26 à 17 h 14

      Officiel : Noham KAMARA, le jeune défenseur central du QSG rejoint Lyon . Prêt avec option d ‘achat obligatoire de 4M€ + bonus maxi 1M€.
      Hip hip !!! Encore une très bonne pioche de la cellule . Transaction habillement menée par MLJ et ses lieutenants.
      Ruben , Clinton, Moussa, Ansley, Nicolas , Abner + Noham. Elle va avoir une sacrée gueule notre défense .
      Renforcée avec à propos dans toute nos lignes ( Noha, Roman ) , et bénéficiant de l’apport de talents issus de notre académie,.on va sérieusement foutre la trouille à pas mal d ‘équipes en Europe . Mais d’abord en France . J’attends avec une certaine Impatience l’olympico au vélodrome, à la fin du mois .
      💪💪💪🔴🔵

      Signaler

