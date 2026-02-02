Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, l’OL doit présenter une nouvelle liste à l’UEFA avant le 5 février prochain. Le club devra faire des choix puisqu’il ne pourra inscrire que trois nouveaux joueurs.

Depuis jeudi soir, Paulo Fonseca peut avoir le sourire. D’abord parce que son équipe a réussi à prendre la première place de la phase de ligue de la Ligue Europa. Mais aussi qu’il ne devrait plus avoir besoin de s’appuyer sur un banc de touche composé des joueurs issus du groupe Pro2. Avec l’arrivée des huitièmes de finale, l’OL peut désormais transmettre une nouvelle liste à l’UEFA et il a jusqu’au 5 février pour le faire. S’il reste toujours une liste A et une liste B, composée de joueurs issus de la formation, le club lyonnais ne va pouvoir ajouter que trois nouveaux joueurs par rapport à celle donnée en septembre dernier. Bien que Martin Satriano et Téo Barisic soient partis, la règle des trois est immuable, ce qui veut dire que l’OL ne pourra pas enregistrer cinq nouveaux noms.

Hateboer ou une nouvelle recrue comme troisième choix ?

Il va donc falloir faire des choix, surtout pour la dernière place à attribuer. Car on se doute que la première sera pour Endrick, qui va faire grand bien à l’animation offensive, et que la deuxième devrait revenir à Noah Nartey, qui a fait ses débuts contre Lille. Malgré sa très longue blessure, Ernest Nuamah faisait déjà partie de la liste transmise en septembre et n’aura donc pas besoin d’être ajouté. Tout devrait ainsi se jouer entre Hans Hateboer, pour un choix défensif supplémentaire, ou une nouvelle recrue hivernale (Yaremchuk), si elle arrive d’ici à ce lundi 2 janvier (20h). Pour Rachid Ghezzal, la messe semble dite, lui qui enchaîne les pépins physiques.