Vainqueur de Lille dimanche après-midi, l’OL a fait preuve d’un courage collectif pour signer une dixième victoire de suite. Le tout après une journée de samedi loin d’être de tout repos pour Paulo Fonseca et ses joueurs.

Avec Pavel Šulc, Endrick, Noah Nartey et Hans Hateboer, Paulo Fonseca pouvait avoir le sourire avant le match contre Lille. Après avoir dû puiser chez les jeunes pour composer son groupe contre le PAOK, le Portugais avait bien plus de munitions dimanche contre son ancien club. Seule la recrue danoise a réussi à se mettre en évidence, mais Fonseca n’avait à la base pas vocation à la lancer dans le grand bain d’entrée de jeu. Seulement, l’état de santé de Tyler Morton a poussé à prendre cette décision. "Tyler a attrapé un virus, et samedi il n’était vraiment pas bien. C’était impossible qu’il joue." Absent de la feuille de match, l’Anglais a donc laissé sa place de titulaire à Noah Nartey, qui a parfaitement soigné sa première avec l’OL.

Abner a tenu à jouer

Dans un rôle de relayeur droit, l’ancien de Brondby a composé l’entrejeu lyonnais avec Tanner Tessmann et Abner. Mais là encore, Paulo Fonseca n’est pas passé loin d’avoir une mauvaise surprise et de revoir ses plans. S’il avait "prévu de faire jouer" le Brésilien, ce dernier est devenu "papa d’une petite fille dans la nuit, et il n’a pas dormi que trois heures". Face à l’heureux évènement, Abner aurait pu rester à la maternité pour profiter de ces premiers instants à trois. Finalement, l’ancien du Betis a rassuré son coach, lui assurant qu’il pouvait "jouer, c’est un match très important, c’est une date qui compte et je suis prêt". Si la prestation d'Abner a été en dedans et peut désormais se comprendre, c'est aussi la preuve, une fois de plus, que l’état d’esprit est assez incroyable dans ce groupe.