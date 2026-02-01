Actualités
Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
Marie-Antoinette Katoto lors d’OL Lyonnes – PSG (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Ce dimanche, en même temps que les garçons, l'OL Lyonnes affronte le PSG pour le compte de la 14e journée de Première Ligue. Privé d'Endler et Micah, Jonatan Giraldez se retrouve à titulariser Féérine Belhadj. Marie-Antoinette Katoto est à la pointe de l'attaque contre son ancien club.

    Un choc qui a perdu de sa splendeur. Ce dimanche, l'OL Lyonnes se déplace sur le terrain de son concurrent préféré avec le PSG. Néanmoins, avec la cinquième place du club parisien, cette affiche est loin d'attirer les lumières. Il faut dire qu'avec le match des garçons contre Lille au même moment, difficile de favoriser l'exposition de ce championnat. Quoi qu'il en soit, l'OL Lyonnes compte bien faire respecter la hiérarchie au Parc des Princes, malgré les soucis rencontrés. Avec les absences de Micah et Endler, c'est Féérine Belhadj qui se retrouve propulsée dans le but lyonnais.

    Ce n'est pas la seule surprise dans la composition des Fenottes puisque Wendie Renard ne fait pas partie du onze titulaire. La capitaine n'est même pas sur la feuille de match, ce qui peut expliquer le fait que Giraldez a choisi d'emmener 22 joueuses dans la capitale.

    La composition de l'OL Lyonnes : Belhadj - Tarciane, Engen, Sombath, Bacha - Shrader, Damaris - Diani, Dumornay, Chawinga - Katoto

    8 commentaires
    1. Avatar
      undeuxtrois - dim 1 Fév 26 à 14 h 14

      Heaps et Ada sur le banc... C'est osé. Katoto a fait un gros match contre l'OM, mais c'était une équipe B dans des conditions ben particulières. Elle n'a pour le moment jamais été bonne dans un "gros" match.

      
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 1 Fév 26 à 14 h 25

        Il l'a met parce que c'est son ancien Club, ça peut aider pour marquer des buts.

        
    2. dede74
      dede74 - dim 1 Fév 26 à 14 h 38

      Ouais ! une équipe partiellement tronquée, les parisiennes vont tenter d'en profiter pour nous faire chuter ! qu'en sera t-il ? curieux de voir ce match... si lien à disposition !
      Toitoi, chignol, jannot et autres pourvoyeurs, merci d'avance.

      
      1. chignol
        chignol - dim 1 Fév 26 à 14 h 50

        Salut dédé, pour ma prt je ne trouve aucun lien pour le match des filles. 😕

        
        1. dede74
          dede74 - dim 1 Fév 26 à 14 h 58

          Merci, j'en ai trouvé un sur livetv mais pas vraiment opérationnel 😟

    3. seb.66
      seb.66 - dim 1 Fév 26 à 14 h 56

      http://cdn.livetv.sx/webplayer.php?t=ifr&c=2943053&lang=fr

      Peut-être, mais avec VPN

      
    4. OL-91
      OL-91 - dim 1 Fév 26 à 14 h 56

      À essayer : https://tinyurl.com/257r3mw3

      
    5. OL-91
      OL-91 - dim 1 Fév 26 à 15 h 00

      Une bonne équipe malgré tout.

      

