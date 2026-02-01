PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille

Ce dimanche, en même temps que les garçons, l'OL Lyonnes affronte le PSG pour le compte de la 14e journée de Première Ligue. Privé d'Endler et Micah, Jonatan Giraldez se retrouve à titulariser Féérine Belhadj. Marie-Antoinette Katoto est à la pointe de l'attaque contre son ancien club.

Un choc qui a perdu de sa splendeur. Ce dimanche, l'OL Lyonnes se déplace sur le terrain de son concurrent préféré avec le PSG. Néanmoins, avec la cinquième place du club parisien, cette affiche est loin d'attirer les lumières. Il faut dire qu'avec le match des garçons contre Lille au même moment, difficile de favoriser l'exposition de ce championnat. Quoi qu'il en soit, l'OL Lyonnes compte bien faire respecter la hiérarchie au Parc des Princes, malgré les soucis rencontrés. Avec les absences de Micah et Endler, c'est Féérine Belhadj qui se retrouve propulsée dans le but lyonnais.

Ce n'est pas la seule surprise dans la composition des Fenottes puisque Wendie Renard ne fait pas partie du onze titulaire. La capitaine n'est même pas sur la feuille de match, ce qui peut expliquer le fait que Giraldez a choisi d'emmener 22 joueuses dans la capitale.

La composition de l'OL Lyonnes : Belhadj - Tarciane, Engen, Sombath, Bacha - Shrader, Damaris - Diani, Dumornay, Chawinga - Katoto