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OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
OL Lyonnes – Le Havre, mercredi 18 mars 2026

Coupe de France féminine : un festival et OL Lyonnes rejoint le dernier carré

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Après une première victoire en championnat il y a une semaine, OL Lyonnes a récidivé ce mercredi contre Le Havre. Grâce à leur victoire 7-0, les Lyonnaises rejoignent le dernier carré de la Coupe de France.

    On prend presque les mêmes et on recommence. Une semaine après une victoire 3-0 en Première Ligue, OL Lyonnes et Le Havre se retrouvaient ce mercredi après-midi au GOLTC. Cette fois-ci pour un quart de finale de Coupe de France. Sous le soleil décinois, les Lyonnaises n'ont pas tremblé pour s'offrir une nouvelle victoire 7-0 et donc un accès direct pour le dernier carré de la compétition. Quatre jours après un long voyage glorieux mais fatiguant en Côte d'Ivoire, la fraîcheur physique était clairement un point d'interrogation concernant le groupe de Jonatan Giraldez.

    Un onze remodelé

    Mais, comme il l'avait laissé entendre, le coach espagnol a largement fait tourner. Hormis Christiane Endler, le onze de départ a été complètement remodelé par rapport à celui qui avait débuté la finale de la Coupe LFFP. Ces multiples changements n'ont pas altéré la faim des Lyonnaises. Il n'a d'ailleurs fallu que quatre minutes pour qu'OL Lyonnes ouvre le score. Sur un corner dévié, Sofie Svava a rodé au deuxième poteau pour inscrire le premier but (1-0, 4e). De quoi parfaitement lancer cette rencontre. Shrader, de retour dans le groupe, et Katoto (12e et 21e) ont ensuite buté sur la gardienne adverse pour faire le break avant la pause, tandis que Maïssa Fattalah, entrée à la place de Svava touchée, a vu sa frappe lointaine heurter la barre. Mais la seconde mi-temps a été bien plus prolifique pour les Rhodaniennes.

    Doublé pour Katoto

    Comme dans le premier acte, le retour des vestiaires a permis de tuer les espoirs havrais sur un penalty provoqué par Brand. Marie-Antoinette Katoto ne s'est pas faite prier (2-0, 49e) avant de lancer parfaitement Brand d'une déviation de la tête pour le 4-0 (70e). Entretemps, Damaris, entrée à la pause, avait corsé l'addition à l'heure de jeu (3-0, 61e). La messe était dite depuis longtemps et les Fenottes savaient déjà qu'elles rencontreraient Strasbourg en demi-finale le 5 avril prochain. Mais, OL Lyonnes avait envie de mettre la manière et Lindsey Heaps a porté le score à 5-0 un peu avant le dernier quart d'heure avant que Katoto ne s'offre un doublé (6-0, 76e). Korbin Shrader a terminé ce festival (7-0, 81e) dans une fin de match qui n'avait plus d'intérêts. OL Lyonnes a déroulé, ne laissant que des miettes au HAC.

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    4 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mer 18 Mar 26 à 17 h 00

      Rien vu, mais lu le live très complet, merci les gars !
      janot, undeuxtrois, les autres, et surtout les excellentes interventions de chignol ! 😜

      Cela va ( peut être ) rassurer les inquiets friands de ces scores avec 7 buts d'écart !😇
      7- 0, c'était déjà le score de l'aller en championnat ? Décidément elle ne progressent pas ces Havraises .....😋

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      1. Avatar
        Gune56 - mer 18 Mar 26 à 17 h 13

        Du coup les fenottes non plus ne progressent pas ...😜

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - mer 18 Mar 26 à 17 h 33

          🤗🙃

    2. chignol
      chignol - mer 18 Mar 26 à 17 h 50

      HS - La VAR en Première ligue dès la saison prochaine ?
      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-fff-veut-installer-le-var-en-arkema-premiere-ligue-a-partir-de-la-saison-2026-2027/1660327

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