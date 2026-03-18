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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Niakhaté (OL) : "La CAN ? Rien ne change pour moi"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Présent en conférence de presse ce mercredi, Moussa Niakhaté n'a pu éviter le sujet du succès de la CAN 2025, finalement attribuée au Maroc après un appel à la CAF.

    La question a failli passer à la trappe, mais elle a bien été posée ce mercredi midi à Moussa Niakhaté. Invité à se présenter devant la presse en amont d'OL - Celta de Vigo avant même la décision de la CAF mardi soir, le défenseur central ne pouvait pas vraiment esquiver ce sujet qui l'avait poussé à réagir déjà sur ses réseaux sociaux personnels. Deux mois après le sacre du Sénégal, l'instance africaine a choisi de donner raison au Maroc et son appel, entraînant une défaite sur tapis vert des Lions de la Teranga.

    En veille de match de Ligue Europa, Niakhaté n'a pas souhaité trop rentrer dans les détails malgré tout. "Comme vous l'avez dit, vous avez vu ma réaction sur les réseaux sociaux, elle est la même aujourd'hui. Ce que je peux quand même me permettre de dire, bien évidemment rien ne change pour moi par rapport à ce que j'ai vécu il y a deux mois, mais comme je disais, par rapport à l'importance du match de demain, je vais rester concentré sur l'Olympique lyonnais et on aura le temps de répondre à ces questions."

    "L'élimination en 2023 nous a servi à gagner au Maroc"

    Interloqué par la décision de la CAF, Moussa Niakhaté reste focus sur la qualification à aller chercher pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Néanmoins, au moment de se rappeler les souvenirs d'Old Trafford et des erreurs à ne pas refaire cette saison pour aller plus loin, le Sénégalais n'a pu s'empêcher de lancer une petite pique. "L'élimination en Côte d'Ivoire en 2023, on a énormément appris au Sénégal de cette défaite face à la Côte d'Ivoire. Elle nous a servi derrière pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, où on a gagné". Une façon de rappeler s'il le fallait que le Sénégal se sent encore bel et bien champion d'Afrique.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Ahtmos - mer 18 Mar 26 à 15 h 58

      Quand les tentatives de manipuler la compétition échouent, on passe au niveau supérieur. C'est une bonne nouvelle ce dévoilement clair de l'ampleur de la corruption.

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