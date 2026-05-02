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Hans Hateboer, latéral de l'OL
Hans Hateboer, latéral de l’OL (Photo by Victor Joly / DPPI via AFP)

OL - Rennes : Hateboer ne pourra pas jouer

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Prêté par le Stade Rennais, Hans Hateboer ne pourra pas jouer le match décisif ce dimanche. Une clause empêche le latéral de l'OL d'être à la disposition de Paulo Fonseca.

    Un match décisif pour la Ligue des champions ? Certains essayent de minimiser ce rendez-vous, mais personne ne peut occulter le fait que cet OL - Rennes risque d'avoir des répercussions sur cette course européenne, à trois journées de la fin. En ballotage favorable avec leur troisième place, les Lyonnais savent qu'une victoire dans cette 32e journée de Ligue 1 les mettrait dans une position plus que confortable pour retrouver la C1, six ans après. Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Hans Hateboer. Le latéral droit a bien participé à la séance d'entraînement ce samedi, à la veille de la rencontre.

    En fin de contrat en juin prochain avec Rennes

    Pas de blessure donc mais simplement une clause dans le contrat signé par l'OL avec le Néerlandais comme joker à l'automne dernier. Il a été convenu que Hateboer ne pourrait pas jouer contre Rennes, dans le cadre de son prêt. Malgré une fin de contrat en juin dernier avec les Bretons, le latéral droit va donc devoir faire l'impasse sur ce match décisif. Cela aurait été assez cocasse de voir l'ancien de l'Atalanta Bergame marquer contre son "club", le condamnant peut-être à faire une croix sur la Ligue des champions. Mais cela n'arrivera pas puisque Hans Hateboer prendra avant tout place en tribunes ce dimanche.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - sam 2 Mai 26 à 11 h 58

      C'est vrai oui, il est prêté sans OA

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