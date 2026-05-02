OL Lyonnes s’apprête à recevoir Arsenal dans une demi-finale retour qui s’annonce bouillante. Victorieuses à l’aller la saison dernière, les Lyonnaises s’étaient écroulées au Parc OL lors du match retour (1-4).

Les coéquipières de Lindsey Heaps l’ont déjà fait face à Wolfsburg, il y a quelques semaines, en quart de finale retour de Ligue de champions. Défaites à l’extérieur (1-0), elles avaient tout renversé pour se qualifier en prolongations au Parc OL (4-0 a.p.). L'ensemble des supporters lyonnais signeraient pour un tel scénario face à Arsenal, même si l’adversité est encore plus relevée. Après le revers à l’Emirates Stadium (2-1), tout reste encore possible pour les Lyonnaises, qui pourront s’appuyer sur le soutien de leurs supporters samedi (15h).

Les Lyonnaises moins à l'aise quand il s'agit de garder un avantage ?

Le scénario est bien différent de celui de la saison passée, où OL Lyonnes s’était également retrouvée face aux Anglaises en demi-finale de la compétition reine européenne. Déjà, les Rhodaniennes étaient parvenues à l’emporter à Londres (1-2) grâce à des buts de Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay. En position plus que favorable avant le match retour, l’équipe de Joe Montemurro pouvait entrevoir la finale, il fallait juste terminer le travail à la maison. Pas une mince affaire, évidemment.

Une leçon au Groupama Stadium

Devant au score grâce à un but contre son camp de la gardienne lyonnaise Christiane Endler, Arsenal avait déjà refait son retard après cinq minutes de jeu. Juste avant la pause, l’internationale espagnole Mariona Caldentey permettait à son équipe de prendre l’avantage sur l’ensemble des deux matchs, et d’être qualifiées provisoirement.

Au retour des vestiaires, tout allait s’enchaîner rapidement pour des Lyonnaises dépassées et dominées dans tous les secteurs de jeu. Après une heure de jeu, Arsenal mène de quatre buts à Décines, laissant les supporters lyonnais, ainsi que les joueuses rhodaniennes, complètement abasourdis.

Une équipe d'Arsenal encore mieux armée, et plus expérimentée

La réduction du score de Melchie Dumornay, auteure de quatre buts lors de ses trois dernières titularisations face au club du Nord de Londres, n’y changera rien. OL Lyonnes est éliminée aux portes de la finale par l’équipe qui sera couronnée championne d’Europe quelques semaines plus tard, après une finale remportée face au FC Barcelone (1-0).

L’équipe de Renée Slegers semble encore plus forte aujourd’hui, avec la confiance acquise lors du match aller (2-1) et sa large victoire ce mercredi en championnat face à Leicester (7-0). Les Lyonnaises se trouvent face à une montagne.