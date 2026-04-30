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Renee Slegers lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Renee Slegers lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Avant de retrouver OL Lyonnes, Arsenal écrase Leicester

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Comme OL Lyonnes, Arsenal jouait mercredi en championnat. Avec un onze moins remanié que les Lyonnaises, les Gunners ont gagné 7-0 contre Leicester.

    À la différence d'OL Lyonnes, tenu en échec à Nantes avec un gros turnover (1-1), Arsenal ne peut se permettre de faire tourner dans les grandes largeurs. Actuellement quatrièmes de WSL, les Gunners ont trois matchs de retard sur Manchester City leader et onze points à combler. Rien n'est donc perdu avec cinq rencontres à disputer, mais Renée Slegers aurait pu faire le choix de privilégier la Ligue des champions malgré tout face à Leicester. Ca n'a pas forcément été le cas puisque mercredi soir, Arsenal ne se présentait pas avec un onze totalement remanié. Cinq changements par rapport au match de dimanche contre OL Lyonnes*.

    Les habituelles titulaires ont joué une mi-temps

    Caldentey, Foord, Russo, Wubben-Moy et Williamson débutaient sur le banc. Ne pouvant toujours pas compter sur Mead, Kelly ou encore Catley, Arsenal a fait le métier dans son match en retard. À la 25e minute, Leonhardsen-Maanum ouvrait le score devant ses supporters avant que Holmberg ne fasse le break deux minutes plus tard. Blackstenius y est allée de son doublé avant la pause (41e, 45e) pour tuer tout suspense dans ce match. Avec de la rotation sur le deuxième acte et l’entrée des habituelles titulaires dès le retour des vestiaires ou presque, Arsenal a déroulé sans trembler. Caldentey ou encore Williamson ont marqué pour porter le score à 7-0 à l’heure de jeu. Le plein de confiance avant samedi.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 30 Avr 26 à 8 h 15

      Un 7 a 0 pour dire qu'elles ont encore des jambes.

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    2. Avatar
      undeuxtrois - jeu 30 Avr 26 à 8 h 54

      Match dramatiquement faible de la part de Leicester. Elles auraient toute leur place en APL. Je crois que les 4 premiers buts sont sur les 4 premiers tirs cadrés d'Arsenal.

      A noter qu'Arsenal ne jouait pas la semaine dernière, contrairement à l'OL, et qu'une joueuse est sortie sur blessure (Olivia Smith), même si je pense qu'elle tiendra sa place samedi, peut-être pas à 100% cela dit.

      On s'avance sur cette demie retour avec des joueuses normalement fraîches. On verra si c'était un choix payant ou non. Sinon, il faudra alors peut-être revoir la rotation car au final, les joueuses de rotation vont finir par jouer bien plus que des titulaires indiscutables. De leur côté, Arsenal est en pleine confiance. Et peut peut-être verser dans l'excès de confiance...

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