Comme OL Lyonnes, Arsenal jouait mercredi en championnat. Avec un onze moins remanié que les Lyonnaises, les Gunners ont gagné 7-0 contre Leicester.

À la différence d'OL Lyonnes, tenu en échec à Nantes avec un gros turnover (1-1), Arsenal ne peut se permettre de faire tourner dans les grandes largeurs. Actuellement quatrièmes de WSL, les Gunners ont trois matchs de retard sur Manchester City leader et onze points à combler. Rien n'est donc perdu avec cinq rencontres à disputer, mais Renée Slegers aurait pu faire le choix de privilégier la Ligue des champions malgré tout face à Leicester. Ca n'a pas forcément été le cas puisque mercredi soir, Arsenal ne se présentait pas avec un onze totalement remanié. Cinq changements par rapport au match de dimanche contre OL Lyonnes*.

Les habituelles titulaires ont joué une mi-temps

Caldentey, Foord, Russo, Wubben-Moy et Williamson débutaient sur le banc. Ne pouvant toujours pas compter sur Mead, Kelly ou encore Catley, Arsenal a fait le métier dans son match en retard. À la 25e minute, Leonhardsen-Maanum ouvrait le score devant ses supporters avant que Holmberg ne fasse le break deux minutes plus tard. Blackstenius y est allée de son doublé avant la pause (41e, 45e) pour tuer tout suspense dans ce match. Avec de la rotation sur le deuxième acte et l’entrée des habituelles titulaires dès le retour des vestiaires ou presque, Arsenal a déroulé sans trembler. Caldentey ou encore Williamson ont marqué pour porter le score à 7-0 à l’heure de jeu. Le plein de confiance avant samedi.

* Profitez de notre offre promo de -50% sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.