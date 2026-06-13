OL - Médias : retrouvez toutes les émissions TKYDG en podcast

Retrouvez toutes vos émissions sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur nos différentes plateformes.

Même si les joueurs de l'OL sont au repos en attendant le début de la préparation, l'actualité ne s'arrête pas de tourner. Votre média Olympique-et-Lyonnais relate chaque jour les dernières nouvelles sur votre club de cœur. Son émission, Tant qu'il y aura des Gones, est en pause jusqu'à la reprise de la saison. Mais elle est toujours accessible en podcast.

TKYDG présent sur toutes les plateformes

Vous pouvez ainsi réécouter toutes les interventions de nos consultants : Enzo Reale et Nicolas Puydebois, qui ont analysé chaque lundi soir les rencontres des Rhodaniens. Tous nos numéros de cette saison sont sur nos plateformes, auxquelles vous avez d'ailleurs la possibilité de vous abonner. TKYDG est présent sur Spotify, Ausha, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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