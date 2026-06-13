Retour vers le passé pour l'OL durant sa préparation

Si le 3e tour préliminaire oblige l'OL à adapter sa préparation, les bouleversements ne sont finalement pas spectaculaires. Notamment car la Ligue 1 reprendra assez tard cette saison.

Une longue montée en puissance. De sa reprise le 29 juin au premier rendez-vous majeur le 4 ou 5 août, l'OL aura cinq semaines pour se remettre dans le bain. On connaît déjà une partie de son programme avant le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Trois matchs amicaux face au Mâcon 71 (08/07), au FC Saint-Gall (11/07) et au FC Servette (15/08). D'autres suivront, ainsi qu'un stage en Allemagne entre le 19 et le 24 juillet. Un menu qui doit permettre à Corentin Tolisso et à ses camarades d'être d'attaque dès début août.

En vacances depuis le soir du 17 mai, les Rhodaniens ont hypothéqué quelques jours supplémentaires de repos en perdant leurs deux dernières affiches de 2025-2026. Cette 4e place est un peu un poison, aussi bien pour le mercato que pour la préparation. Mais avec du recul, sur ce dernier point, l'impact n'est peut-être pas si énorme.

Les joueurs ont pu souffler pendant 6 semaines

C'est la position défendue par Alexandre Dellal, ancien préparateur physique de l'Olympique lyonnais entre 2010 et 2012. "Chaque année, on commençait le premier week-end d'août, et il n'y avait pas plus de problèmes que ça", rappelle-t-il. Il est vrai que cette intersaison comporte quelques subtilités. Par exemple, le championnat a terminé assez tôt, le 17 mai. Et il reviendra plus tard en raison de la Coupe du monde (le 23 août au lieu du 15 août l'an dernier). Des changements qui ne sont pas anodins, et qui aideront peut-être Paulo Fonseca et le staff.

S'ils retrouveront un peu plus rapidement les terrains, dans deux grosses semaines, les coéquipiers de Dominik Greif auront tout de même bénéficié de six semaines de pause. "Tu ne peux pas laisser deux mois aux joueurs, là déjà ils vont avoir un mois et demi depuis leur dernière sortie, souligne celui qui est aujourd'hui dans l'encadrement d'Haïti et qui s'apprête à disputer le Mondial. C'est calculé et d'ailleurs, la coupure est énorme. D'habitude, c'est quatre semaines. La récupération sera totale mentalement ou physiquement. Après, d'autres équipes reviennent plus tard, chacun a sa stratégie dans ces cas-là."

Il est vrai que l'OL fait logiquement partie des toutes premières formations à réattaquer, avec Troyes et Rennes. Mais d'autres comme le Paris FC, Lille (1er juillet) et Brest (02/07) lui emboîteront vite le pas. Les clubs reviendront en ordre très dispersé, du 6 juillet avec Monaco jusqu'au 25 avec le PSG. "Je préférais reprendre plus tôt, avoir une certaine gestion durant la prépa", nous confie Alexandre Dellal.

Le 3e tour éloigné de la reprise du championnat

Autre élément clé à avoir en tête, le 3e tour préliminaire se déroulera bien avant la Ligue 1 (retour le 11 août). Nice, par exemple, avait dû enchaîner juste après son élimination face à Benfica à ce stade de l'épreuve en 2025. Là, l'Olympique lyonnais aura encore douze jours pour travailler. Mais impossible d'inclure ces deux rencontres dans sa montée en régime. "En point de mire, il faut avoir ce préliminaire, c'est l'objectif. Financièrement et sportivement, c'est trop important", constate le spécialiste.

Aux Rhodaniens d'être déjà en forme, mais tout en ayant conscience que le plus dur commencera peut-être après, en cas de qualification. Car le barrage a lieu les 18-19 et 25-26 août. Et là, le championnat viendra s'intercaler avec une première journée à Toulouse. Le rythme va donc rapidement s'accélérer. "C'est très aléatoire et particulier ces pré-saisons lorsque tu dois négocier des compétitions majeures alors que tu es en préparation. D'expérience, quand tu fais face à ça, tu as un trou d'air en octobre car tu as beaucoup donné afin d'être prêt en août. Il y a un risque de contrecoup, évoquait notre consultant Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. Au staff de montrer sa compétence de ce point de vue."

Quid des mondialistes ?

Une éventualité qui effectivement doit trotter dans la tête de Paulo Fonseca et de ses collaborateurs. Mais la principale interrogation estivale concernera surtout les mondialistes. Dans quel état reviendront-ils à Décines après l'épreuve et les congés ? "La question sera surtout sur les internationaux finalement, embraye Alexandre Dellal. Il y a de très nombreux paramètres en fonction de comment s'est déroulé le tournoi. Leur gestion sera délicate. Il faudra à la fois les laisser récupérer, mais derrière, il y a l'objectif collectif. À voir ce qui sera décidé. Ce seront des discussions à avoir car derrière, il y a énormément d'enjeux."

Moussa Niakhaté (Sénégal) et Nicolas Tagliafico (Argentine) sont de toute manière suspendus à l'aller pour le 3e tour. Mais quid d'Ernest Nuamah (Ghana) et de Pavel Šulc (République tchèque) ? Sur le plan offensif, ces deux atouts ne feraient pas de mal à l'OL pour passer le premier obstacle. Rendez-vous déjà fin juin, le 28, avec la fin de la phase de poules, pour en savoir plus.