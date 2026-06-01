En ce 1er juin, les joueurs de l'OL sont en vacances. Toutefois, la reprise se fera déjà à la fin du mois avec en ligne de mire le troisième tour des qualifications pour la Ligue des champions. Deux possibles tours qui ont poussé à devoir s'adapter, notamment sur le profil des adversaires à rencontrer en amical.

Encore un mois à tenir. La saison 2025-2026 vient à peine de se terminer que certains supporters sont déjà en manque de leur OL. Pourtant, les joueurs et le staff sont actuellement loin de tout ce quotidien, profitant d'un repos bien mérité. Il faut d'ailleurs recharger les batteries car si l'exercice qui vient de s'écouler a été intense, celui qui arrive le sera tout autant. En plus de la Coupe du monde pour certains éléments, la formation rhodanienne s'est quelque peu mis des bâtons dans les roues avec cette quatrième place en Ligue 1.

La direction du club dira qu'il vaut mieux toujours avoir cet espoir de pouvoir jouer la Ligue des champions la saison prochaine, la préparation estivale s'en retrouve forcément tronquée. Alors que la Ligue 1 ne reprendra ses droits que le week-end du 23 août, l'OL aura déjà pleinement lancé sa saison à ce moment-là.

L'OL n'a pas pu totalement anticiper ses amicaux

Dans le meilleur des cas, les joueurs de Paulo Fonseca auront déjà disputé trois matchs officiels : l'aller-retour du troisième tour de qualification et le barrage aller. Dans le pire, seulement deux, ce qui laisse entendre que le premier obstacle du parcours jusqu'à la C1 n'a pas été couronné de succès. Le staff de l'OL espère ne pas vivre cette déconvenue et a d'ailleurs choisi d'affiner sa préparation, en faisant du 4 ou 5 aout prochain le point culminant de ce retour à l'entraînement. Depuis quelques jours déjà, le nom des potentiels adversaires est connu.

Les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront soit l'Union Saint-Gilloise (Belgique), soit le Sparta Prague (Tchéquie), soit le NEC Nijmegen (Pays-Bas) ou alors le vainqueur du deuxième tour entre le Sturm Graz (Autriche) et Górnik Zabrze (Pologne) ou Heart of Midlothian (Écosse). S'il reste cette dernière inconnue et que le tirage au sort n'aura lieu que le 20 juillet, Fonseca souhaite anticiper au maximum la préparation de cette rencontre. En ce sens, la stratégie pour les matchs amicaux a été revue par rapport à ce qui aurait pu être mis en place en cas de troisième ou cinquième place.

Calquer les derniers matchs de préparation sur le profil des potentiels adversaires

L'OL débutera certes le 8 juillet prochain contre son club partenaire de Mâcon, qui évolue en National 3. Une remise en jambes classique, comme pourrait l'être un amical contre le GOAL FC dans le foulée, même si ce dernier devient de plus en plus incertain. Cependant, le passage de la première quinzaine de juillet va pousser l'OL à se projeter de plus en plus vers ce troisième tour de Ligue des champions. Plutôt que de connaitre une montée en puissance sur le pedigree de l'adversaire comme c'est le cas ces dernières saisons, Paulo Fonseca souhaite calquer ses matchs de préparation sur le profil des potentiels adversaires qu'il croisera le 4 ou 5 août prochain pour l'aller et le 11 pour le retour.

C'est ainsi que le club multiplie les contacts auprès de certains clubs, en même temps qu'il cherche un lieu de villégiature pour un stage lors de la troisième semaine de juillet. Si aucun nom n'a encore été arrêté, il ne serait ainsi pas surprenant de voir l'OL affronter une formation tchèque durant son été pour anticiper un potentiel affrontement contre le Sparta Prague. De même pour les autres adversaires potentiels. À l'OL, on souhaite avoir toutes les données possibles entre les mains pour éviter au maximum toute déconvenue.