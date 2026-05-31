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Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Mercato : Fofana (OL) vraiment dans le viseur de Newcastle ?

  • par David Hernandez

    • De retour à la compétition en fin de saison après avoir manqué six mois, Malick Fofana peut être un facteur X de la saison prochaine à l’OL. S’il est encore là au 1er septembre…

    Pendant toute la saison, Paulo Fonseca n’a cessé de mettre en avant les nombreuses pertes offensives l’été dernier. LacazetteCherkiMikautadze ou encore Almada… La liste était longue et l’entraîneur de l’OL s’en est souvent servi pour justifier le parcours "fantastique" de son équipe. À ces départs, Fonseca ne pouvait oublier les absences d’Ernest Nuamah et de Malick Fofana. Il devait être le leader offensif après le départ forcé de Mikautadze lors du dernier jour du mercato estival 2025. Finalement, le tacle par derrière de Doukouré fin octobre a eu raison de son exercice 2025-2026. À coups de retours repoussés, l’ailier belge n’a repris la compétition que le 23 mars avant d’être de nouveau sur le flanc pour un mois. Avec 25 minutes jouées en 2026, Malick Fofana n’a clairement pas été le facteur X que l’OL attendait pour les rendez-vous du printemps.

    Une préparation complète pour se remettre définitivement sur pied ?

    Le sera-t-il à la reprise le 29 juin prochain ? Non retenu avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026, l’ailier va pouvoir faire une préparation complète. Encore faut-il qu’il soit toujours entre Rhône et Saône la saison prochaine… À l’heure actuelle presque tout le monde peut partir à l’OL et l’ancien de la Gantoise n’y échappe pas. Ces derniers jours, le nom de Fofana est revenu dans les rumeurs mercato suite au départ d’Anthony Gordon au FC Barcelone. Pour le remplacer, Newcastle aurait ciblé quatre noms : Vctor Muñoz (Osasuna), Ez Abde (Betis), Matias Fernandez Pardo (Lille) et Malick Fofana. Une rumeur infondée selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, les Magpies veulent bien recruter, mais le nom de Fofana ne figure pas dans la short-list anglaise.

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