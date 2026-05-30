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Les joueuses d’OL Lyonnes, avec Wendie Renard, soulèvent la D1 2026 (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes : premier sans-faute national depuis 2022-2023

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • OL Lyonnes a tout gagné en France en 2025-2026. Une hégémonie qui n'arrive pas si souvent, puisqu'il faut remonter trois ans en arrière pour retrouver la trace d'un triplé des Lyonnaises.

    Évidemment, elles ont touché du doigt le quadruplé qui aurait été historique. Mais les Lyonnaises ont tout de même vécu une belle saison. Comment qualifier autrement un exercice dans lequel OL Lyonnes a remporté les trois titres nationaux et disputé la finale de la Ligue des champions ? Ce dernier point restera une déception, mais Jonatan Giráldez et son groupe ont relevé la tête vendredi.

    Ils ont balayé le Paris FC 5 à 0 pour s'adjuger la Première Ligue. Après la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, c'est donc le triplé national pour le club rhodanien. Une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis 2022-2023. Cette année-là, il avait perdu en quarts de finale de la Coupe d'Europe. On ajoutera que la Coupe LFFP n'existait pas, mais que se jouait encore le Trophée des Championnes (sur un match).

    Un quadruplé en 2019-2020

    Voilà trois ans donc qu'OL Lyonnes n'avait pas remporté autant de compétitions. "Ce qui n'est pas aussi facile à accomplir qu'on pourrait le croire. Je suis contente de ce qu'on a fait ensemble", confiait d'ailleurs Melchie Dumornay après le succès face au PFC. Pour faire mieux, il faudrait égaler l'équipe de 2019-2020, la seule ayant bouclé le quadruplé jusqu'à présent.

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    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - sam 30 Mai 26 à 12 h 48

      OL Lyonnes Premières de la 1re à la dernière journée !👏Selma l'a dit ! "mais avec les PlayOffs il faut encore prouver !!! 😯🙃... Elles l'ont fait ! 👏
      https://www.instagram.com/reel/DY8FZVYtA5E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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