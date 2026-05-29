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Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon

Carnet noir : Bryan Bergougnoux (ex-OL) nous a quittés

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • À 43 ans, Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi 29 mai. L'ancien joueur de l'OL a été victime d'un malaise durant la matinée dans la région toulousaine...

    La famille OL est une nouvelle fois en deuil. Quelques semaines après Fleury Di Nallo, c'est un autre amoureux de l'OL qui s'en est allé ce vendredi 29 mai. Comme Olympique-et-Lyonnais l'a appris en cette fin d'après-midi, Bryan Bergougnoux est décédé en ce jour dans la région toulousaine. Un choc puisque l'actuel adjoint au HAC n'avait que 43 ans et était présent pour les obsèques de Di Nallo il y a une semaine. L'ancien milieu a été victime d'un malaise dans une voiture en voulant se rendre au Stadium de Toulouse pour le "Tournoi des Légendes", avant d'être transporté à l'hôpital où il aurait fait un nouveau malaise selon nos informations. Malgré les soins intensifs et les tentatives de réanimation, Bergougnoux n'a pas réussi à s'en sortir et laisse ainsi derrière lui quatre enfants...

    Il rêvait d'entraîner un jour à l'OL

    Formé à l'Académie, Bryan Bergougnoux avait disputé 48 rencontres sous les couleurs de son club formateur et remporter trois titres en Ligue 1. Il avait ensuite évolué à Toulouse, en Italie à Lecce ou encore à Tours. Il avait d'ailleurs participé au dernier match joué à Gerland avec le club tourangeau en huitièmes de la Coupe de la Ligue en décembre 2015. Ayant fini sa carrière à Thonon-Evian FC, il avait embrassé une carrière de coach au sein du club haut-savoyard avant de revenir à Tours, jusqu'au dépôt de bilan du club en 2025. Touché par un cancer de la parotide fin 2023, il s'en était sorti et avait pu reprendre sa carrière de coach. Lors de la saison 2025-2026, Bryan Bergougnoux avait répondu favorablement à l'appel de Didier Digard pour être son adjoint au HAC, alors qu'il rêvait de revenir à l'OL, son club de coeur.

    La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.

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    8 commentaires
    1. Avatar
      JNDzeFirst - ven 29 Mai 26 à 17 h 56

      Quelle tristesse de lire ça.. Repose en paix champion !

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    2. Avatar
      moira32 - ven 29 Mai 26 à 17 h 57

      Quelle tristesse d'apprendre sa disparition . On l'a aimé en tant que joueur et aussi en tant que commentateur
      à OLTV avec Loris Martin. Il était allé aux obsèques de Di Nallo la semaine dernière...Très triste et une grande pensée pour sa famille.

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    3. janot06
      janot06 - ven 29 Mai 26 à 18 h 07

      Mince alors, et à 43 ans, quelle stupeur en lisant cette info !
      Pensées à sa famille.

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    4. Avatar
      leroilyon - ven 29 Mai 26 à 18 h 11

      Quelle tristesse..

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    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - ven 29 Mai 26 à 18 h 12

      Encore une sale nouvelle !
      Un vrai gone de chez nous qui s'en va, et dans la force de l'âge.
      Terrible.
      Il est allé retrouver Nanard et La Fleur dans ce qui devrait être le Paradis des anciens de l'OL. Ninel, Mignot, Mariot, et tant d'autres...

      Très sincères condoléances à ses enfants, sa famille, ses proches.

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    6. Avatar
      Interol - ven 29 Mai 26 à 18 h 16

      Beaucoup trop deuils en ce moment à l'ol. Et cette fois, il y a une famille sur le carreau, avec des jeunes enfants sans leur père. Il y aura toujours la famille ol avec eux, mais c'est évidemment peu de choses dans ces moments.
      Bien du soutien à tous les proches, et tout ceux que ça attriste, j'en fais partie.

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    7. Avatar
      Mopi do Brasil - ven 29 Mai 26 à 18 h 17

      Il a fait preuve d'énormément de courage face à son terrible cancer. Un vrai gone, super sub chez nous à la belle époque, entraineur adjoint, commentateur, un bon homme. Vraiment très triste de lire ça. Ses interventions sur OLPlay vont me manquer. Sincères condoléances à sa famille.

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    8. Gerard
      Gerard - ven 29 Mai 26 à 18 h 28

      ...Quel malheur...!

      Condoléances à sa famille, ses proches, ses amis...

      RIP en paix GONE !

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    9. Juni38
      Juni38 - ven 29 Mai 26 à 18 h 37

      Abasourdi . Quel drame terrible . Pas de mots .
      Condoléances et courage à ses proches .

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