Carnet noir : Bryan Bergougnoux (ex-OL) nous a quittés

À 43 ans, Bryan Bergougnoux est décédé ce vendredi 29 mai. L'ancien joueur de l'OL a été victime d'un malaise durant la matinée dans la région toulousaine...

La famille OL est une nouvelle fois en deuil. Quelques semaines après Fleury Di Nallo, c'est un autre amoureux de l'OL qui s'en est allé ce vendredi 29 mai. Comme Olympique-et-Lyonnais l'a appris en cette fin d'après-midi, Bryan Bergougnoux est décédé en ce jour dans la région toulousaine. Un choc puisque l'actuel adjoint au HAC n'avait que 43 ans et était présent pour les obsèques de Di Nallo il y a une semaine. L'ancien milieu a été victime d'un malaise dans une voiture en voulant se rendre au Stadium de Toulouse pour le "Tournoi des Légendes", avant d'être transporté à l'hôpital où il aurait fait un nouveau malaise selon nos informations. Malgré les soins intensifs et les tentatives de réanimation, Bergougnoux n'a pas réussi à s'en sortir et laisse ainsi derrière lui quatre enfants...

Il rêvait d'entraîner un jour à l'OL

Formé à l'Académie, Bryan Bergougnoux avait disputé 48 rencontres sous les couleurs de son club formateur et remporter trois titres en Ligue 1. Il avait ensuite évolué à Toulouse, en Italie à Lecce ou encore à Tours. Il avait d'ailleurs participé au dernier match joué à Gerland avec le club tourangeau en huitièmes de la Coupe de la Ligue en décembre 2015. Ayant fini sa carrière à Thonon-Evian FC, il avait embrassé une carrière de coach au sein du club haut-savoyard avant de revenir à Tours, jusqu'au dépôt de bilan du club en 2025. Touché par un cancer de la parotide fin 2023, il s'en était sorti et avait pu reprendre sa carrière de coach. Lors de la saison 2025-2026, Bryan Bergougnoux avait répondu favorablement à l'appel de Didier Digard pour être son adjoint au HAC, alors qu'il rêvait de revenir à l'OL, son club de coeur.

La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais présente à sa famille et ses proches ses sincères condoléances.