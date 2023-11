Bryan Bergougnoux "rêve d’entraîner un jour l’OL"

Ancien joueur offensif de l’OL, Bryan Bergougnoux a embrassé la carrière de coach depuis sa retraite sportive. Aujourd’hui à Thonon en National 2, le Lyonnais rêve d’entraîner un jour son club formateur.

La saison dernière, il avait pu revenir dans son club de cœur le temps de 90 minutes. L’OL et Thonon étant dans la même poule de National 2, Bryan Bergougnoux s’était rappelé quelques bons souvenirs. Formé au sein du club lyonnais, il avait connu ses premiers pas en pros à Gerland, raflant même ses premiers trophées. S’il a ensuite choisi de mettre les voiles pour s’aguerrir au plus haut niveau à Toulouse notamment (2005-2009), Bergougnoux n’a jamais oublié son club formateur. Il sait trop ce que l’OL lui a apporté pour avoir la mémoire sélective.

À 40 ans, l’ancien joueur offensif a laissé place à Bryan Bergougnoux l’entraîneur. Une vocation qui lui est venue à Tours, mais dont les racines remontent à ses années de formation à Tola Vologe. "Je ne sais pas si c'est Robert Valette, Armand Garrido, Gérard Drevet ou José Broissart qui nous ont transmis ça, mais c'est vrai qu’il y a beaucoup d’anciens coéquipiers qui sont devenus coachs, avoue-t-il dans un entretien à L’Équipe. Je pense qu'ils nous ont donné ce goût-là. Il y a cette culture foot, à Lyon, cette culture tactique qui perdure."

"C'est un peu le rêve ultime"

En poste à Thonon depuis deux saisons, Bryan Bergougnoux passe actuellement son BEPF dans la même promotion de Jean-François Vulliez. Coachant en National 2, celui qui s’est vu récemment diagnostiquer un cancer de la parotide a un plan de carrière bien défini. S’il voulait "brûler les étapes comme joueur", Bergougnoux est bien plus réfléchi maintenant qu’il est sur un banc et veut s’inscrire "en bâtisseur" à Thonon.

Néanmoins, il a un rêve ultime : celui d’entrainer un jour son club de cœur qu’est l’OL. "Je crois que si je disais non, on verrait mon nez s'allonger. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif à court terme. Il faut faire ses preuves, être prêt quand on y va. Mais oui, c'est un de mes objectifs, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Pour être honnête, c'est un peu le rêve ultime. Il y en a qui veulent coacher le Real, le Barça : je ne dirais pas "non" non plus (rires), mais moi, mon rêve, c'est de coacher l'Olympique lyonnais." Ce rêve ne se "réalisera peut-être jamais" mais ses récents pépins physiques ont appris à Bergougnoux à relativiser.