Euro 2025 : Katoto et les Bleues renversantes contre les Pays-Bas

Menée au score à la pause, l’équipe de France féminine a fait preuve de caractère pour s’imposer contre les Pays-Bas. Grâce notamment à Marie-Antoinette Katoto, les Bleues finissent premières et éliminent dans le même temps les coéquipières de Damaris.

La pression était avant tout sur les Pays-Bas, mais à la pause dimanche soir à Bâle, elle s’était déportée dans le vestiaire des Bleues. N’ayant besoin que d’un seul point pour se qualifier et finir premières du groupe D, les joueuses de Laurent Bonadei ont joué à se faire peur. Finalement, tout est bien qui finit bien pour les Bleues. Grâce à leur victoire 5-2 sur les Pays-Bas, elles assurent la qualification pour les quarts de finale de l’Euro 2025, mais aussi la première place du groupe D. Une position qui va leur mettre l’Allemagne sur leur route pour le prochain tour. Il y aura donc de nouveau une confrontation entre joueuses de l’OL Lyonnes avec Jule Brand dans les rangs allemands.

Trois buts en six minutes pour les Françaises

La joueuse offensive aura l’occasion de se mettre en évidence face à ses futures partenaires et devrait livrer un duel avec Selma Bacha, qui a échappé au jaune et donc à une suspension. Toutefois, la latérale lyonnaise a été une buteuse malheureuse avec ce CSC à la 41e minute qui a mis les Pays-Bas devant au tableau d’affichage. À Bâle, la France avait pourtant fait le plus dur en ouvrant la marque par Toletti sur un service en retrait de Marie-Antoinette Katoto (1-0, 22e).

Mais les Bleues se sont mises à douter et il a fallu une réaction d’orgueil après l’heure de jeu pour inverser la tendance et doucher les espoirs néerlandais. Après sa passe, Katoto s’est muée en buteuse pour remettre les deux nations à égalité (2-2, 61e) avant le show Cascarino. Deux buts en trois minutes de l’ancienne Lyonnaise (64e, 67e) pour assurer la qualification. Entrée à la 85e minute, Damaris Egurrola est déjà en vacances de son côté…