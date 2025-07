Nicolas Puydebois continue son histoire avec TKYDG

Consultant historique de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois n'a pas fini de livrer ses analyses pointues sur l'OL. L'ancien gardien rempile pour une saison de plus.

Il est devenu la voix symbolique de "Tant qu'il y aura des Gones". Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l'OL, est devenu un incontournable des émissions chaque lundi et a donné un peu de sourire aux fidèles du lundi soir 19h. Pour la saison 2025-2026, il y a deux bonnes nouvelles. L'OL évoluera en Ligue 1. Et Nicolas Puydebois continuera avec son franc-parler légendaire dans TKYDG, les lundis à 19 heures. Aux côtés de Razik Brikh et d'Enzo Reale, il sera présent une année supplémentaire pour le plus grand bonheur du public. L'aventure va donc continuer une saison de plus pour l'ancien gardien de l'OL, qui a démarré l'aventure en 2014, avec notamment la chronique "l'œil de Nicolas Puydebois"pendant plusieurs années.

Un franc-parler qui a séduit

Amoureux de l'OL dans les bons comme les mauvais moments, il est devenu incontournable sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" pour passer ses coups de gueule ou ses coups de cœur. Une reconversion réussie pour notre consultant, qui officie également comme entraîneur des gardiens du côté du GOAL FC et qui a disputé 17 matchs en pro avec l'Olympique lyonnais. L'occasion d'accrocher trois titres de champion de France, mais aussi un trophée des champions et une Coupe Gambardella en 1997.