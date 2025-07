Pour lancer leur présaison, les joueurs de l'OL défieront le FC Villefranche Beaujolais, le samedi 19 juillet à Décines.

La programmation estivale de l'Olympique lyonnais prend forme. Les joueurs de Paulo Fonseca ont d'ores et déjà quatre rencontres amicales de prévues. Villefranche le 19 juillet (10 heures 30). Molenbeek le 23 (10 heures 30). Hambourg le 26 (15 heures). Avant de s'envoler en Autriche pour un stage de préparation où ils affronteront le RCD Majorque le 30 juillet (17 heures 30). Intéressons-nous pour le moment au premier match face au FC Villefranche Beaujolais. Les hommes Fabien Pujo, qui a pris les commandes de l'équipe pour l'exercice à venir, ont obtenu de justesse leur maintien en National 1 la saison passée.

Malgré une fin de championnat pour le moins ratée avec 5 matchs nuls et 3 défaites lors des 8 dernières rencontres, le FCVB a terminé à la 15e place, avec un petit point de plus que La Berrichonne de Châteauroux, reléguée en National 2 avec la 16e position (sur 17). Par ailleurs, un joueur en particulier s'est distingué lors de cet exercice 2024-2025 avec les Caladois. L'ailier gauche, Adama Diakité. Il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 27 titularisations.

Une odeur de derby pour cet OL - FCVB

Cette rencontre s'apparente à un derby local dans la mesure où Lyon et Villefranche se trouvent à 26 kilomètres l'un de l'autre, à vol d'oiseau. Les deux clubs sont d'ailleurs partenaires depuis 2018. De plus, un ancien Lyonnais, Maxime Gonalons, est devenu le conseiller du président du FCVB, Philippe Terrier, en mai 2025. Le milieu terrain, qui a évolué à l'OL entre 2009 et 2017 (334 matchs), avait commencé sa formation à Villefranche (1997-2000) avant de la poursuivre dans le club lyonnais (2000-2009).

Ce ne sera pas la première fois que l'Olympique lyonnais défie le FC Villefranche Beaujolais dans le cadre d'un match amical. Le samedi 17 juillet 2021, les Lyonnais avaient affronté les Caladois. C'était alors la deuxième rencontre estivale pour les Gones. Résultat : victoire 2-0 de l'OL avec des buts signés Islam Slimani et Sinaly Diomandé. Ce fut alors une fête populaire, ce qui ne sera pas le cas le 19 juillet à 10h30. En effet, la rencontre programmée au GOLTC se jouera à huis clos.