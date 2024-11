L’OL prolonge son partenariat avec Villefranche

En même temps que l’OL prolongeait l’aventure avec la Fédération d’Hô Chi Minh-Ville, le club lyonnais a renforcé sa présence dans le bassin rhodanien. Le partenariat avec le FC Villefranche va s’étirer pour deux saisons supplémentaires.

L’OL se conjugue à l’international, mais aussi en local. Jeudi, le club lyonnais annonçait la prolongation de son partenariat avec la Fédération d’Hô Chi Minh-Ville pour une saison supplémentaire. L’OL sera présent au Vietnam jusqu’en décembre 2025. L’aventure sera un peu plus longue dans le bassin rhodanien, notamment au niveau de la formation. Partenaire du club lyonnais depuis 2018, le FC Villefranche-Beaujolais a indiqué la prolongation pour deux saisons supplémentaires du partenariat avec l’OL. Membre du Réseau Excellence de l’OL, le FCVB avait organisé une réception pour officialiser la nouvelle.

Un partenariat avant tout à l'Académie

Aux côtés de Fabien Caballero, manager général de l’OL Académie, Wassim El Abrougui, qui évolue en U19, et Justin Bengui, troisième gardien du groupe pro, ont donné de leur temps auprès des jeunes Caladois et montré que la passerelle existait bien entre les deux clubs rhodaniens. Toutefois, cela se traduit avant tout au niveau du centre de formation. Car, le dernier exemple en date d’un prêt réussi d’un jeune de l’Académie à Villefranche remonte déjà à Florent Sanchez. C’était il y a deux ans et demi déjà.