Sanchez et El Djebali mis à pied par l'OL

Absents des différents groupes de la réserve de l’OL depuis quelques matchs, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali ont été mis à pied par le club. Une procédure disciplinaire a été lancée contre eux.

En fin de contrat à la fin de la saison pour l’un et en 2027 pour l'autre, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali ne reporteront sûrement plus le maillot de l’OL, que ce soit avec le groupe professionnel ou en réserve. D’après les informations d’Olympique-et-Lyonnais, de sources concordantes, les deux jeunes milieux lyonnais ont été mis à pied par le club ces derniers jours. Si les raisons restent floues pour le moment, Sanchez (21 ans) et El Djebali (20 ans) font l’objet d’une procédure disciplinaire, ce qui devrait amener à la fin de leur aventure entre Rhône et Saône. Les deux joueurs ne faisaient d'ailleurs plus partie des différents groupes de Gueïda Fofana depuis plusieurs matchs.

Un match en pros pour les deux milieux

C’est une fin d’histoire en eau de boudin pour les deux milieux, natifs de Lyon, formés à l’Académie et dont beaucoup d’espoirs avaient été fondés à un moment ou un autre. D’ailleurs, si Sanchez avait été poussé vers la sortie durant l’été, sans succès, Chaïm El Djebali avait effectué quasiment l’intégralité de la préparation estivale avec le groupe de Pierre Sage. Certains observateurs s’étaient même demandés si l’international tunisien allait pouvoir signer une nouvelle apparition en Ligue 1 après sa première la saison dernière contre Rennes en janvier 2024 (11 minutes). Avec la procédure disciplinaire lancée, ce n’est plus vraiment d’actualité.

D.H avec Razik Brikh