Déjà à son avantage lors du premier match, Jule Brand a remis ça mardi soir avec l’Allemagne. La Lyonnaise a délivré une passe décisive dans la victoire contre le Danemark, synonyme de qualification.

Après Ada Hegerberg et Ingrid Engen avec la Norvège, une nouvelle joueuse de l’OL Lyonnes n’a eu besoin que de deux matchs dans cette phase de poule de l’Euro 2025 pour se qualifier. Grâce à sa victoire 2-1 sur le Danemark après avoir couru derrière le score, l’Allemagne de Jule Brand a validé son ticket pour les quarts de finale. Deux victoires en deux matchs, le contrat a été parfaitement rempli avant la dernière rencontre contre la Suède, samedi prochain. Ce dernier tour de piste en phase de poule se fera sans pression pour les deux sélections, toutes deux qualifiées pour le tour suivant.

Un début d'Euro réussi pour la Lyonnaise

L’enjeu sera donc de savoir qui terminera premier afin d’affronter le deuxième du groupe D, celui de la France. Dans cette finale de poule C, Jule Brand pourrait bien se reposer après avoir fait le travail pendant 180 minutes. De nouveau titulaire contre le Danemark, la joueuse offensive de l’OL Lyonnes a surfé sur sa dynamique du premier match contre la Pologne. Après un but et une passe décisive, Brand s’est "contentée" d’une passe sur le deuxième but allemand inscrit par Schüller (66e).