Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
Michele Kang, présidente de l’OL contre Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Metz : Kang présente pour la première à la maison

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Nouvelle présidente depuis le 30 juin dernier, Michele Kang a assisté à son premier match chez les garçons avec son nouveau titre. Le sourire était forcément présent chez l’Américaine après la victoire de l’OL.

    C’est une nouvelle ère qui se dessine à l’OL et elle n’a pas démarré samedi soir avec la victoire 3-0 contre le FC Metz. Toutefois, la venue du club messin a été l’occasion de voir physiquement le nouvel organigramme dessiné à Décines depuis le 30 juin dernier. Dans son rôle de directeur technique, Matthieu Louis-Jean a pris la parole après le succès pour saluer la performance des joueurs, mais aussi faire le point sur le mercato. Devenu la voix du domaine sportif, "MLJ" a malgré tout confirmé que tout se faisait en symbiose désormais à l’OL, encore plus dans cette fin de marché des transferts.

    Présente jeudi pour l'OL Lyonnes

    Le triumvirat composé de Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean travaillent main dans la main pour offrir l’équipe la plus compétitive possible à Paulo Fonseca. D’ailleurs, la présidente américaine était de la partie samedi soir. C’est la première fois qu’elle assistait à un match des garçons dans sa nouvelle fonction de présidente du club et d’Eagle Football Group. Si elle a fui les micros après la rencontre, Kang avait le sourire après ce deuxième succès, validant ainsi les efforts consentis au début de l’été. C’est d’autant plus une semaine réussie que la femme d’affaires avait également assisté à la première confrontation historique entre l’OL Lyonnes et London City Lionesses, deux entités de Kynisca. Une venue en terres lyonnaises couronnée de succès pour Michele Kang.

    1. Monark pour Ziolkowski à l’OL !
      Monark pour Ziolkowski à l’OL ! - dim 24 Août 25 à 12 h 37

      Queen Michelle, la grande classe.le prestige qu’elle redonne à notre club.
      Respect !!👸

      1. Avatar
        bretonico - dim 24 Août 25 à 12 h 57

        Salut Monark
        Michelle avait le sourire après le match, pourvu que ça dure ! 👍

        J'espère qu'elle conservera son sourire après la fin du mercato, et même jusqu'à la fin de saison ! 😉😉

