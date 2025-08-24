Actualités
OL : un peu de repos avant de préparer l’OM

  • par David Hernandez

    • Au lendemain de la victoire contre Metz, les joueurs peuvent profiter d’un peu de repos. Leur retour à l’entraînement ne se fera que mardi.

    L’heure n’est plus aux primes doublées à l’OL sur fond de retour à la normale financièrement. Alors les récompenses peuvent se jouer sur les jours de repos, même si la victoire 3-0 contre le FC Metz samedi n’a pas forcément changé le programme. Au lendemain de ce deuxième succès de la saison en Ligue 1, les joueurs lyonnais ont pu couper ce dimanche afin de recharger les batteries. L’occasion de retrouver les familles et de profiter du climat propice entre Rhône et Saône depuis la mi-juillet.

    Une préparation décalée avec un match le dimanche

    Il faudra bien ça avant de recevoir l’OM dimanche prochain (20h45) et montrer que ce début de saison réussi s’écrit aussi dans les chocs du championnat. En attendant de se projeter complètement sur ce duel des Olympiques, les coéquipiers de Corentin Tolisso pourront souffler 48h. En effet, le staff a fixé la reprise de l’entraînement à mardi avant d’enchaîner jusqu’à dimanche soir et ce rendez-vous attendu à plus d’un titre. L’occasion pour les Lyonnais d’envoyer un message et de passer une première trêve internationale avec le sentiment du travail accompli en août.

