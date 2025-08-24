Actualités
Saël Kumbedi lors de Hambourg - OL
Saël Kumbedi lors de Hambourg – OL (Photo by CHRISTIAN CHARISIUS / dpa Picture-Alliance via AFP)

Mercato : les détails de l’accord OL - Wolfsburg pour Kumbedi

    • Si le joueur doit encore donner sa réponse, l’OL et Wolfsburg ont trouvé un accord pour la venue de Saël Kumbedi en Allemagne. Une arrivée qui se ferait sous la forme d’un prêt payant pour commencer.

    Après trois saisons à Décines mais jamais vraiment le statut de titulaire, Saël Kumbedi va-t-il prendre la poudre d’escampette ? Son avenir semble avant tout entre ses mains, puisqu’à l’OL, on semble déjà avoir fait un choix. À la recherche de départs, mais surtout d’argent frais d’ici à la fin du mercato, le club lyonnais aurait accepté de se séparer de son jeune latéral, comme avancé par Foot Mercato. Une information confirmée par L’Equipe qui apporte malgré tout un bémol à la recherche de liquidités immédiates. En effet, l’OL a bien trouvé un accord avec Wolfsburg pour que Kumbedi rejoigne la Bundesliga dans les prochains jours. Seulement, cela ne se fera pas dans le cadre d’un transfert sec, selon nos confrères.

    Une offre salariale alléchante

    En discussions depuis plusieurs jours, les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente pour un prêt payant d'un an, à hauteur de 1 M€, assortie d'une option d'achat obligatoire de 6 M€ et d'un pourcentage sur une éventuelle plus-value future de 15 %. Si l’obligation d’achat dans douze mois assurera un montant financier à l’OL vis-à-vis de la DNCG, cet argent ne sera pas disponible immédiatement. Quoi qu’il en soit, la balle est désormais dans le cas de Kumbedi, qui aurait reçu une proposition salariale plus qu’alléchante par rapport à ce qu’il touche actuellement dans la capitale des Gaules. La réponse est attendue dans les prochains jours.

      Tom63 - dim 24 Août 25 à 18 h 26

      A Wolfsburg il y a Vaclav Cerny, aillier droit tchèque, qui ne semble plus dans les plans du club, peut-être un échange de bons procédés entre les deux clubs ?

