Malick Fofana lors d'OL - Metz
Malick Fofana lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

"Je vais le séquestrer"… l’OL prêt à tout pour garder Fofana

  par David Hernandez
    • Après Jorge Maciel samedi soir, d’autres joueurs de l’OL ont utilisé l’humour pour montrer leur attachement à Malick Fofana. Jusqu’à le séquestrer jusqu’au 1er septembre.

    Cela va être le dossier brûlant de cette fin de mercato. Il l’était déjà depuis l’ouverture du marché des transferts le 16 juin dernier, mais à une semaine de la clôture, le cas Malick Fofana va bien évidemment faire parler à l’OL. Il était d’ailleurs au centre des attentions dès ce samedi soir après la victoire lyonnaise contre Metz (3-0) et surtout la nouvelle partition du Belge. Matthieu Louis-Jean a convenu d’un discours dans lequel toutes les conclusions sont possibles concernant le cas de Fofana et on peut difficilement en vouloir au directeur technique.

    Entre réalité sportive et réalité économique, le sujet belge est un vrai dilemme. Dans le vestiaire, en tout cas, il est clair que voir Malick Fofana rester une saison supplémentaire est l’option choisie. Corentin Tolisso l’a confié en zone mixte, tandis que Jorge Maciel parlait tout simplement de "l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais comme ça."

    Le capitaine et vice-capitaine s'en mêlent

    Le message est clair, mais si Fofana cherchait encore à savoir quelle est sa place dans le vestiaire, il devrait en avoir une bonne idée désormais. Profitant d’un peu de repos ce dimanche, Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté n’ont pas manqué de commenter la publication Instagram de leur coéquipier pour lui faire passer un message. "Dis-lui de rester s’il te plait, merci", a d’abord écrit le capitaine à son vice-capitaine. Ce à quoi ce dernier a répondu avec un brin d’humour, mais certainement de vérité aussi. "Je l’ai invité chez moi demain (lundi) ! Je le séquestre, t'inquiète. Une permission de sortie, ce sera dimanche soir (pour affronter l’OM), après enfermé de nouveau". On a souvent la tendance facile à dire qu’un groupe vit bien, mais à l’OL, cela semble être vraiment le cas.

    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : un peu de repos avant de préparer l’OM
    1. Avatar
      piedicortedigaggio - dim 24 Août 25 à 17 h 42

      Objectivement parlant, je pense qu'il ferait une erreur en partant :
      il a l'amour de tous ;
      la possibilité de grandir et de s'épanouir dans un club où il aura le leadership offensif ;
      la certitude de progresser en étant titulaire et en faisant une première saison enfin complète ;
      la perspective de la cdm en 2026...
      bref énormément d'éléments qui devraient l'amener à réfléchir et à ne pas se précipiter alors qu'il a slmt 20 ans.

    OL - Metz : Tolisso et Sulc titulaires 23/08/25
