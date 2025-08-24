L’OL veut "préserver cette communion" avec les supporters

Vainqueur de Metz samedi soir, l’OL a parfaitement lancé sa saison. Le retour au Parc OL a été un succès, à l’image de la communion entre supporters et joueurs au coup de sifflet final.

C’est une mise en bouche qui promet un joli spectacle dimanche prochain. Face à l’OM, les tribunes du Parc OL devront logiquement être pleines pour ce premier choc de la saison. Seulement, ce samedi, les supporters avaient déjà lancé les festivités avec la venue du FC Metz. Entre le tifos hommage à Bernard Lacombe, l’affluence de près de 50 000 spectateurs et tout simplement l’ambiance, les supporters lyonnais n’ont pas manqué leur première à la maison. Cela a d’ailleurs impressionné Adam Karabec, auteur du but du 3-0 pour l’OL.

Le Tchèque devrait ne pas en revenir dans une semaine puisque le curseur risque d’être monté d’un cran au niveau des décibels. Mais oui, c’est un début de saison parfait pour tout un club. Au bord du précipice fin juin, l’OL renait de ses cendres et compte bien miser sur cette communion pour s’offrir une saison plus qu’intéressante. L’emballement est forcément présent en ce moment, mais l’OM représentera déjà un bon test. Quoi qu’il en soit, l’osmose est déjà bien là au sein du vestiaire, mais aussi avec les supporters.

"La force d'un club, ce sont ses supporters"

Samedi, au coup de sifflet final, la communion a été totale entre les coéquipiers de Corentin Tolisso et les différents kops. Même Paulo Fonseca, du haut de son perchoir dans la tribune de presse, a profité du spectacle. "La force et la vie d'un club, ce ne sont pas que les onze joueurs sur le terrain, même s'ils en font bien sûr partie. C'est aussi et surtout les supporters, a déclaré Jorge Maciel en conférence. Les plus grands ont des stades pleins, avec des gens qui, pour le suivre et l'accompagner sans cesse, consentent de gros efforts financiers. Notre plus grande responsabilité est donc de travailler avec cohérence pour préserver cette communion, cette symbiose avec le public." Un succès positif contre l’OM et il y aura bien longtemps que l’OL n’aura pas passé une première trêve internationale avec autant de sérénité.