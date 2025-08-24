Actualités
L'hommage à Bernard Lacombe lors d'OL - Metz
L’hommage à Bernard Lacombe lors d’OL – Metz (@OetL)

Une succession d’hommages lors d’OL - Metz (3-0)

  • par David Hernandez

    • Comme l’avait annoncé l’OL, la rencontre contre Metz a été l’occasion de rendre hommage à plusieurs personnalités liées de près ou de loin au club et qui ont disparu ces derniers mois.

    Le plus gros de l’hommage aura lieu dimanche prochain contre l’OM. Néanmoins, le Kop Virage Nord avait choisi de prendre les devants dès ce samedi face à Metz. Au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc OL, les supporters lyonnais ont dévoilé un gigantesque maillot frappé du numéro 9. Sans surprise, les Bad Gones ont honoré la mémoire de Bernard Lacombe, décédé mi-juin. À ce maillot était accolée une banderole sur laquelle était écrit "Ce maillot a fait rayonner Lyon, son héritage brillera pour l’éternité." Cet hommage à Lacombe s’est poursuivi à la 9e minute avec tout un stade se levant pour saluer la mémoire de l’ancien joueur et dirigeant.

    Le Virage Nord salue Gérard Drevet

    Bernard Lacombe n’a pas été le seul salué pour le Parc OL. Patrick Lion, ancien présentateur vedette sur France Télévisions et décédé le 5 août dernier, a eu le droit à son hommage avant les échauffements, tout comme Mehdi Bassit, influenceur et grand supporter de l’OL, décédé en juillet à seulement 32 ans. Enfin, le public a célébré un autre grand nom de l’histoire lyonnaise, une semaine après sa disparition.

    Gérard Drevet a eu le droit à sa photo sur les écrans géants et une vague d’applaudissements du stade en avant-match. Toutefois, le Virage Nord avait à cœur de saluer un homme qui a beaucoup fait pour l’Académie et a déployé une banderole en cours de match. "Gérard Drevet, ton engagement restera à jamais dans la mémoire de l’OL." Rendez-vous dimanche prochain pour voir l’hommage XXL réservé à Bernard Lacombe.

