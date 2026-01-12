Vainqueur de Lille dimanche soir, l'OL a validé sa place en huitièmes de finale de la Coupe de France. Sérieux pendant 90 minutes, les Lyonnais ont bien moins souffert qu'il y a cinq mois lors de leur venue dans le Nord en Ligue 1.

Il y a un an, l'OL sortait sans les honneurs de la Coupe de France, balayé par la magie de la compétition et un certain manque de professionnalisme contre les voisins de Bourgoin. Douze mois plus tard, c'est avec les pectoraux bien en évidence que les Lyonnais ont validé une qualification en huitièmes de finale de cette coupe. Le tout grâce à une victoire 2-1 acquise sur la pelouse du LOSC, dimanche soir. Dans ce qui était le gros choc de ces seizièmes, l'OL a parfaitement bien réussi son deuxième test de 2026. Après un succès à Monaco une semaine plus tôt, il a récidivé à Lille. "Je pense qu'on a eu deux semaines pour travailler et c'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous n'avons pas quand nous jouons la Ligue Europa. L'équipe était très équilibrée aujourd'hui (dimanche), dans tous les moments", a déclaré Paulo Fonseca.

"On avait bien plus souffert en septembre dernier"

Pour son premier retour à Lille sur le banc, l'entraîneur lyonnais avait de quoi avoir le sourire. Grâce à un but rapide d'Afonso Moreira, l'OL a pris ce match par le bon bout. La machine aurait pu se retrouver déréglée avec l'égalisation du LOSC. Finalement, le premier but d'Endrick a validé une certaine maitrise. Même en deuxième période, quand les Lillois ont logiquement poussé pour égaliser, les Lyonnais n'ont pas forcément tremblé, si ce n'est sur ce missile de Tiago Santos qui a heurté le poteau.

Mais l'OL n'a pas subi comme cela avait pu être le cas en Ligue 1, en septembre dernier. "Si nous voulons faire une comparaison avec le premier match fait ici (victoire 1-0, le 28 septembre), on avait beaucoup souffert. Lille a très bien joué, mais aujourd'hui (dimanche), l'équipe était très équilibrée." Seulement sept tirs concédés en 90 minutes et le retour de ce sentiment d'une force collective.