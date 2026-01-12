Actualités
Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Lille dimanche soir, l'OL a validé sa place en huitièmes de finale de la Coupe de France. Sérieux pendant 90 minutes, les Lyonnais ont bien moins souffert qu'il y a cinq mois lors de leur venue dans le Nord en Ligue 1.

    Il y a un an, l'OL sortait sans les honneurs de la Coupe de France, balayé par la magie de la compétition et un certain manque de professionnalisme contre les voisins de Bourgoin. Douze mois plus tard, c'est avec les pectoraux bien en évidence que les Lyonnais ont validé une qualification en huitièmes de finale de cette coupe. Le tout grâce à une victoire 2-1 acquise sur la pelouse du LOSC, dimanche soir. Dans ce qui était le gros choc de ces seizièmes, l'OL a parfaitement bien réussi son deuxième test de 2026. Après un succès à Monaco une semaine plus tôt, il a récidivé à Lille. "Je pense qu'on a eu deux semaines pour travailler et c'est une bonne chose. C'est quelque chose que nous n'avons pas quand nous jouons la Ligue Europa. L'équipe était très équilibrée aujourd'hui (dimanche), dans tous les moments", a déclaré Paulo Fonseca.

    "On avait bien plus souffert en septembre dernier"

    Pour son premier retour à Lille sur le banc, l'entraîneur lyonnais avait de quoi avoir le sourire. Grâce à un but rapide d'Afonso Moreira, l'OL a pris ce match par le bon bout. La machine aurait pu se retrouver déréglée avec l'égalisation du LOSC. Finalement, le premier but d'Endrick a validé une certaine maitrise. Même en deuxième période, quand les Lillois ont logiquement poussé pour égaliser, les Lyonnais n'ont pas forcément tremblé, si ce n'est sur ce missile de Tiago Santos qui a heurté le poteau.

    Mais l'OL n'a pas subi comme cela avait pu être le cas en Ligue 1, en septembre dernier. "Si nous voulons faire une comparaison avec le premier match fait ici (victoire 1-0, le 28 septembre), on avait beaucoup souffert. Lille a très bien joué, mais aujourd'hui (dimanche), l'équipe était très équilibrée." Seulement sept tirs concédés en 90 minutes et le retour de ce sentiment d'une force collective.

    à lire également
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un premier but et une pression en moins 08:45
    Le trophée de la Coupe de France
    Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es 08:00
    Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
    Lille - OL (1-2) : Fonseca a vu une évolution de son équipe en cinq mois 07:31
    Lille - OL (1-2) : Endrick, un 613e joueur marquant 11/01/26
    Lille - OL (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 11/01/26
    Coupe de France : Endrick buteur pour sa première, l'OL élimine Lille en 16es (1-2) 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Lille - OL : Endrick lancé dans le grand bain 11/01/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    OL - Mercato : Teo Barišić vers la Croatie ? 11/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    Coupe Gambardella : l'OL au forceps à Annecy (0-4) 11/01/26
    Pathé Mboup à Brest
    Éliminé de la Coupe de France, Brest gagne en amical avant d'affronter l'OL 11/01/26
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Coupe de France : Lille - OL et l'attraction Endrick 11/01/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Lille - OL : Paulo Fonseca restera-t-il invaincu face à Bruno Genesio 11/01/26
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Lille - OL, le gros choc des 16es de finale de la Coupe de France 11/01/26
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    CAN : ce sera l'Égypte pour le Sénégal de Moussa Niakhaté (OL) 11/01/26
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    Saint-Étienne - OL Lyonnes (0-6) : Jonatan Giráldez extatique après la qualification 11/01/26
    Olivier Giroud à Lille
    Lille avec de nombreux absents mais de bons arguments contre l'OL 11/01/26
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL Académie : Gomes buteur, mais la réserve reprise en fin de match 11/01/26
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Lille - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 11/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut