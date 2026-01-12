Coupe de France : l'OL connaîtra mardi son adversaire en 8es

L'OL a des chances de tomber sur une Ligue 1 en 8es de finale de la Coupe de France. Réponse mardi soir lors du tirage au sort.

Un week-end de Coupe de France sans surprise, ou presque. Dimanche soir, mais pas en clôture des 16es de finale, l'OL a dominé Lille à l'extérieur, s'offrant à l'occasion un joli coup (1-2). Il sera donc au rendez-vous des 8es de finale. Les affiches seront bientôt connues. Il faudra patienter quelques heures tout de même, jusqu'au mardi 3 janvier en début de soirée.

Une seule surprise, la victoire de Montpellier

Le tirage au sort se déroulera en amont de Bayeux - Marseille. Les Normands (Régional 1) sont d'ailleurs les derniers à pouvoir représenter un club évoluant en dessous de la Ligue 2. En effet, une seule formation a réussi à éliminer un adversaire jouant une division au-dessus lors de ce tour. Il s'agit de Montpellier, vainqueur largement à Metz (0-4). Le MHSC est l'une des six équipes de Ligue 2 encore en lice. Il reste également huit membres de l'élite.

Au moins une de plus rejoindra ce contingent, puisque le PSG reçoit ce lundi le Paris FC. Le plateau des 8es de finale s'annonce donc assez relevé, avec une majorité de L1. Les matchs auront lieu les mardi 3 et mercredi 4 février prochain.

Les 14 équipes qualifiées :

Ligue 1 : Lens, OL, Rennes, Nice, Monaco, Toulouse, Strasbourg, Lorient,

Ligue 2 : Le Mans, Montpellier, Laval, Reims, Troyes, Amiens

Il reste à jouer : PSG - PFC et Bayeux - OM