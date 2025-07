Mercato - Ponsot : "L'OL Lyonnes arrivait en fin de cycle"

Avec déjà cinq recrues annoncées, l'OL Lyonnes n'a pas chômé pour se renforcer en vue de la saison prochaine. En marge de la signature d'Ashley Lawrence, Vincent Ponsot nous pointait ce besoin de renouveler un effectif en fin de cycle.

Olympique-et-Lyonnais : depuis un mois, il y a eu beaucoup de signatures à l'OL Lyonnes. C'était important d'avoir rapidement un effectif bien défini ?

Vincent Ponsot : En fait, on savait qu'on arrivait à la fin d'un cycle avec beaucoup de joueuses qui partaient, donc on a anticipé les choses. On avait déjà anticipé au mois de janvier avec les signatures d'Elma (Junttila Nelhage) et de Tarciane, qui leur permettaient aussi de commencer à s'adapter au club, au championnat, parce qu'elles ont une période de cinq mois.

Donc, en effet, on a anticipé le recrutement, qui peut encore se poursuivre, parce qu'on a toujours les mêmes ambitions, on veut retourner sur le toit de l'Europe. Quand on dit qu'on l'a quittée, c'est avant tout parce qu'on a perdu une fois en finale et une fois en demi-finale, mais on veut regagner la Ligue des champions. Vu la compétitivité actuelle du football féminin au niveau européen, on doit signer de très bonnes joueuses et c'est ce qu'on est en train de faire.

"La présence de Giraldez a fini de convaincre certaines du bien-fondé du projet"

Pour le coach, c'était important aussi, par rapport au fait de retrouver le titre en Europe, de miser sur quelqu'un qui l'a aussi gagné ?

On est vraiment très contents, parce que c'est très difficile de trouver de très bons coachs dans le foot féminin. Et là, on en a un. D'ailleurs, on a signé trois ans, ce qui est assez rare. Souvent, on veut signer deux ans. Donc, Jonatan (Giraldez), je pense qu'il a fait ses preuves, parce qu'on l'a vécu à nos dépens il y a deux ans en finale de la Ligue des champions, mais pas que. Dans un contexte complètement différent aux États-Unis, on a regardé ce qu'il faisait avec cette équipe de Washington et ce qu'il a réussi à faire en très peu de temps nous a bluffés. Pour nous, c'est une grande satisfaction.

On a beaucoup d'espoir dans le fait de gagner des titres, parce que ça fait partie de notre ADN, mais on a aussi une exigence sur la qualité du jeu. Et on estime que la saison passée, ce n'était pas suffisant. C'est ce qu'on souhaite que notre nouvel entraîneur mette en place, c'est-à-dire d'avoir une équipe qui gagne, mais qui joue bien aussi au football.

La plupart des signatures ont eu lieu avant sa nomination. Les récents recrutements ont-ils reçu son aval ou le projet de Michele Kang attire avant tout ?

Toutes les joueuses dont les recrutements ont été validés ont eu lieu avant que Jonatan soit nommé. Par contre, Jonatan a validé a posteriori tous ces recrutements-là. Et le fait que Jonathan soit nommé, ça a encore accentué, si d'aventure, c'était nécessaire, la motivation de ces joueuses pour rejoindre Michele Kang, puisque tous ceux qui connaissent le foot féminin savent que c'est un très bon entraîneur, et donc forcément les joueuses, pour elles, c'est un critère très important.