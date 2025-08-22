Convoqués par José Alcocer, Kenan Doganay, Kylian Negri et Adil Hamdani ont participé aux deux matchs amicaux de l'équipe de France U17.

Monter les marches du château de Clairefontaine, c'est le rêve de tous les jeunes joueurs français. Il faudra encore patienter mais arborer le maillot bleu procure sans doute un sentiment spécial. Même si Kenan Doganay, Kylian Negri et Adil Hamdani sont des habitués des sélections françaises de jeunes. Durant toute la semaine, les trois joueurs de l'OL Académie ont participé au premier rassemblement de la saison des U17. Deux rencontres ponctuées par deux victoires contre les U19 du Havre (3-1) et leurs cadets en U16 de l'équipe de France (2-1).

Sur le pont ce week-end avec l'OL

À l'occasion de ce premier rassemblement, José Alcocer, le sélectionneur U17 avait fait le choix d'une liste élargie avec 34 joueurs. Adil Hamdani et Kenan Doganay ont disputé environ 70 minutes au cumulé sur les deux matchs. Kylian Negri s'est contenté d'une seule heure de jeu face aux U16 français. De retour à Meyzieu ce vendredi, les trois Lyonnais ne vont pas forcément avoir le temps pour souffler. Ce week-end marque en effet la reprise des championnats chez les jeunes. Tous trois seront concernés que ce soit avec la réserve de Gueïda Fofana ou les U19 de Florent Balmont.