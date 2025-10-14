Actualités
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
Kenan Doganay, capitaine des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

France U17 : Doganay (OL) et les Bleuets continuent leur route vers l'Euro

  • par Gwendal Chabas

    • Deux victoires contre l'Azerbaïdjan (8-0) et Israël (5-0) permettent à la France U17 de passer le premier tour des éliminatoires à l'Euro. Le Lyonnais Kenan Doganay y participait.

    On ne sait pas s'ils ont douté avant d'affronter Israël, mais l'équipe de France U17 a parfaitement fait le travail sur cette dernière affiche du rassemblement. Les joueurs de José Alcocer, réunis dans les Landes, ont habilement négocié ce premier tour des qualifications à l'Euro de leur catégorie.

    Ils avaient très bien entamé le stage par une démonstration devant l'Azerbaïdjan (8-0). Le Lyonnais Kenan Doganay était titulaire lors de cette rencontre, et même capitaine. Ensuite, le milieu de terrain des U19 de l'OL est resté sur le banc lors du match nul contre la Roumanie, péniblement arraché par ailleurs (1-1). Il fallait donc assurer pour les Bleuets face aux Israéliens.

    20 minutes ce mardi pour Doganay

    C'est chose faite ce mardi, avec un succès 5 à 0. À nouveau remplaçant, le Rhodanien est cette fois-ci entré en jeu. Il a participé aux 20 dernières minutes, vivant au plus près l'ultime but du Troyen Christ Batola (89e).

    Les Français terminent donc en tête de leur poule, devant les Roumains. Ils participeront au second tour au printemps 2026, qui qualifiera six nations, en plus de l'Estonie, le pays hôte du tournoi. Doganay y sera sans doute, sauf blessure, éventuellement avec Adil Hamdani, forfait pour ce rendez-vous d'octobre.

