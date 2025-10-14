Actualités
Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l'OL
Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l’OL (instragram @mathys.dc4)

OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho

  • par Gwendal Chabas

    • Amoureux du foot, Mathys De Carvalho a un autre sport de prédilection. Le milieu de terrain de 20 ans apprécie tout particulièrement se changer les esprits au tennis.

    Il baigne dedans depuis son plus jeune âge. Par son père, éducateur bénévole dans de nombreux clubs de la région, et sa rapide arrivée à l'OL, Mathys De Carvalho a passé une grande partie de sa vie en lien avec le football. À 20 ans, le Lyonnais, dont nous vous dressions le portrait dans cet article, mange du ballon rond en continu.

    En effet, il n'hésite pas à regarder beaucoup de matchs. L'international portugais U20 profite de ces visionnages pour se questionner individuellement. Une manière de s'inspirer des meilleurs pour voir ce qu'il pourrait faire de mieux, notamment sur le placement.

    Cinéma, shopping et tennis

    Mais le jeune homme a évidemment d'autres passions dans la vie, entre les séances de cinéma, les jeux vidéos, les sorties shopping et une certaine activité physique avec des raquettes. On sait que beaucoup de footballeurs se prennent au jeu du padel, mais lui reste fidèle au tennis. "En dehors du foot, il aime bien le pratiquer. On y jouait régulièrement. Il apprécie le regarder lorsqu'il peut. S'il y avait un autre sport, ce serait celui-là, je pense, a confié un proche. Ça lui permet de se changer les esprits."

    à lire également
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    OL : Mathys De Carvalho, celui qu’on n’attendait pas 

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes sans Korbin Shrader contre St. Pölten 16:50
    Mathys de Carvalho, milieu des U19 de l'OL
    OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho 16:00
    France U19 : Khalis Merah buteur contre les Pays-Bas 15:10
    Malick Fofana lors d'Angers - OL
    OL : Malick Fofana visé par les adversaires ? 14:20
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : après sa carrière, Moussa Niakhaté souhaite rester dans le foot 13:30
    Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace
    La belle histoire de Jean-Philippe Mateta (ex-OL) avec la France 12:40
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Rennes.
    OL : la Belgique de Fofana peut souffler 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico buteur avec l'Argentine en Bolivie
    OL : les derniers internationaux en piste ce mardi  11:00
    Logo de la Fédération Française de football
    OL Lyonnes : une Fenotte convoquée avec la France U19 10:10
    OL : les Lyonnais ont entamé la dernière ligne droite avant Nice 09:25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg : le capitaine alsacien, Emegha, pourrait manquer la rencontre 08:40
    Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca au défi de la lecture des matchs 08:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Nice - OL : avec Jérôme Brisard au sifflet 07:30
    Mathieu Valbuena alors à l'OL
    Valbuena ne "regrette pas" son passage à l’OL 13/10/25
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - International : quatre Lyonnais en piste ce lundi 13/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Académie : encore un carton plein pour les féminines 13/10/25
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : le jugement des supporters stéphanois finalement reporté à novembre 13/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut