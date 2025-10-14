OL : le tennis, l'autre sport de Mathys De Carvalho

Amoureux du foot, Mathys De Carvalho a un autre sport de prédilection. Le milieu de terrain de 20 ans apprécie tout particulièrement se changer les esprits au tennis.

Il baigne dedans depuis son plus jeune âge. Par son père, éducateur bénévole dans de nombreux clubs de la région, et sa rapide arrivée à l'OL, Mathys De Carvalho a passé une grande partie de sa vie en lien avec le football. À 20 ans, le Lyonnais, dont nous vous dressions le portrait dans cet article, mange du ballon rond en continu.

En effet, il n'hésite pas à regarder beaucoup de matchs. L'international portugais U20 profite de ces visionnages pour se questionner individuellement. Une manière de s'inspirer des meilleurs pour voir ce qu'il pourrait faire de mieux, notamment sur le placement.

Cinéma, shopping et tennis

Mais le jeune homme a évidemment d'autres passions dans la vie, entre les séances de cinéma, les jeux vidéos, les sorties shopping et une certaine activité physique avec des raquettes. On sait que beaucoup de footballeurs se prennent au jeu du padel, mais lui reste fidèle au tennis. "En dehors du foot, il aime bien le pratiquer. On y jouait régulièrement. Il apprécie le regarder lorsqu'il peut. S'il y avait un autre sport, ce serait celui-là, je pense, a confié un proche. Ça lui permet de se changer les esprits."