Nice - OL : avec Jérôme Brisard au sifflet

Retour de la Ligue 1 ce week-end pour l'OL. Il se déplacera à Nice samedi (17 heures). Ce match sera sous le commandement de l'arbitre Jérôme Brisard.

Ont-ils digéré le revers embêtant concédé dans les dernières minutes face à Toulouse (1-2) ? Ce premier vrai couac de la saison, la défaite à Rennes ayant des circonstances atténuantes, a-t-il enrayé la bonne dynamique de l'OL ? Réponse samedi du côté de Nice pour les hommes de Paolo Fonseca. Un test très intéressant contre un adversaire ayant manqué son début d'exercice 2025-2026.

Première fois avec l'OL depuis février 2025

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17 heures. Il lancera un véritable marathon pour l'Olympique lyonnais, avec 7 matchs en 23 jours. Pour ce rendez-vous azuréen, l'officiel en charge des débats se nomme Jérôme Brisard. Bien connu du championnat, l'arbitre de 39 ans retrouvera les Rhodaniens pour la première fois depuis février 2025 (contre l'OM, 3-2).

Expérimenté avec plusieurs affiches européennes et internationales à son actif, monsieur Brisard dirigera les coéquipiers de Corentin Tolisso pour la 21e fois de sa carrière. Dans sa tâche, il recevra l'assistance des juges de touche, Alexis Auger et Mikael Berchebru. À la vidéo, nous aurons Hamid Guenaoui et Julien Schmitt. Le remplaçant et 4e arbitre se nomme Thierry Bouille.