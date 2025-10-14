Sorti prématurément contre Marseille le 26 septembre dernier, Emmanuel Emegha devrait manquer encore deux semaines de compétition. L'attaquant et capitaine de Strasbourg pourrait ainsi être forfait contre l'OL.

Le 26 septembre dernier, Strasbourg a non seulement perdu à la dernière minute contre Marseille (1-2), mais il a surtout vu son capitaine rejoindre l'infirmerie. Déterminant dans cette équipe du Racing, Emmanuel Emegha est touché aux ischios depuis plus de deux semaines. Cela n'a pas empêché les Strasbourgeois de gagner contre le Slovan Brastislava (1-2) puis de corriger Angers (5-0).

Mais la route va s'élever pour les hommes de Liam Rosenior, qui affrontent le Paris Saint-Germain vendredi (20h45). Pour cette confrontation, ainsi que pour les suivantes, les Alsaciens devront se passer de leur avant-centre néerlandais. Ainsi que l'annoncent Alsa'Sports et L'Équipe, le buteur de 22 ans devrait s'absenter au minimum deux semaines supplémentaires.

Panichelli ou Ouattara pour le remplacer

Un délai qui comprendrait notamment le déplacement dans le Rhône. Les coéquipiers de Mamadou Sarr, lui aussi blessé et en phase de reprise, défient l'OL le dimanche 26 octobre (20h45). Emegha pourrait ainsi rater ce match entre deux formations européennes. Un choc dira-t-on, puisque les deux équipes comptent 15 points après sept journées, et se classent respectivement quatrième (l'Olympique lyonnais) et troisième (Strasbourg).

Pour remplacer son attaquant, le club alsacien s'appuiera sûrement sur Joaquín Panichelli ou Adboul Ouattara. Avec ses nombreuses recrues estivales, il ne sera de toute manière pas trop gêné quantitativement cette saison, sauf hécatombe.