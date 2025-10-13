Actualités
Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN (Photo by SIA KAMBOU / AFP)

En plus de l’OL, Ernest Nuamah a désormais un autre objectif avec le Ghana

  • par David Hernandez

    • Victime d’une rupture du ligament croisé en avril dernier, Ernest Nuamah est encore loin d’un retour avec l’OL . Seulement, l’ailier a désormais un nouvel objectif avec le Ghana. La Coupe du monde 2026 suite à la qualification des Black Stars durant cette trêve internationale.

    En ce début de saison, Adam Karabec multiplie les titularisations et pour cause. Le Tchèque est, à l’instant T, l’unique solution viable pour occuper le couloir droit de l’attaque. Rachid Ghezzal a bien rejoint les rangs lyonnais courant septembre, mais l’international algérien semble hors du coup physiquement pour Paulo Fonseca et son staff. La trêve de deux semaines aura peut-être permis de combler ce déficit, mais les profils manquent pour le coach portugais. Ce dernier doit faire sans Ernest Nuamah depuis le 5 avril dernier et une rupture du ligament pour le Ghanéen. Dans le processus classique sur ce type de blessure, une absence de neuf mois est envisagée, ce qui laisserait à penser à un retour en décembre.

    Une cinquième participation depuis 2006

    Selon les échos de Décines, ce serait bien plus pour le début de l’année 2026 que les supporters de l’OL peuvent espérer revoir Nuamah avec le groupe. Un retour qui devrait se faire en plusieurs étapes, d’autant plus que l’ailier de 21 ans présente un profil explosif et donc contraignant pour ce genre de pépin. Quoi qu’il en soit, Ernest Nuamah a certainement dû avoir une raison de plus de revenir à 100% depuis dimanche soir. En battant la Centrafrique et les Comores durant cette trêve d’octobre, le Ghana a définitivement validé son ticket pour la Coupe du monde 2026 sur le continent américain. Un objectif supplémentaire pour Nuamah, qui faisait partie du groupe ghanéen avant sa blessure.

