OL : huit joueurs à 500 minutes ou plus cette saison

Sur les 23 joueurs utilisés par Paulo Fonseca en ce début de saison, huit ont déjà dépassé la barre des 500 minutes sur 810 possibles jouées par l’OL.

L’OL tire-t-il trop la corde ? C’est la question que tout le monde se pose en ce début de saison. La quatrième place en Ligue 1 et les deux victoires en Ligue Europa ne cachent pas le fait que l’effectif lyonnais semble limité en termes de rotation. Encore plus quand Paulo Fonseca se limite à seulement deux changements, comme ce fut le cas contre Toulouse, dimanche dernier. Hormis Abner sur le flanc pendant trois semaines, la formation lyonnaise s'en sort plutôt bien avec les pépins physiques sur ses neuf premiers matchs. Cela lui permet donc de tenir la cadence au niveau des points, mais pour combien de temps encore ?

Cinq joueurs à moins de 200 minutes

En cette trêve internationale, Fonseca a choisi de donner du repos aux joueurs restés à Décines afin de recharger les batteries. Malheureusement, hormis Tyler Morton et Corentin Tolisso, les autres ne semblent pas en surchauffe. Ce n’est donc pas les rendez-vous internationaux qui vont arranger la fatigue physique de certains. Depuis le début de la saison, huit ont passé la barre des 500 minutes de jeu, ce qui équivaut à 5,5 matchs complets disputés sur 9 et 38% de l'effectif.

Avec 810 minutes, Moussa Niakhaté fait un carton plein, comme décrit ces derniers jours. Clinton Mata le talonne, tandis que Tanner Tessmann (724), Corentin Tolisso (693) ou encore Ainsley Maitland-Niles (677) ont pu compter sur la Ligue Europa pour couper un peu. Fofana (665), Morton (611) et Karabec (544) complètent cette liste, eux qui sont souvent remplacés en cours de match. Mais cela reste beaucoup pour des jeunes joueurs sans véritable expérience.