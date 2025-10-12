Actualités
Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, et sa présidente Michele Kang (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - DNCG : huit semaines avant d'en savoir plus sur le mercato hivernal

    • Nouvelle présidente de l’OL depuis le 30 juin dernier, Michele Kang a permis au club de se maintenir en Ligue 1 lors de l’appel devant la commission de la DNCG. Le club lyonnais se représentera devant l’instance début décembre, selon sa présidente.

    L’OL lui doit une fière chandelle. Elle avait certes des intérêts de ne pas voir le club couler, mais Michele Kang, aidée par ses équipes et notamment Michael Gerlinger, a sorti le club d’une sale histoire le 9 juillet dernier. Relégué administrativement par la DNCG le 24 juin dernier, l’OL a finalement validé sa présence en Ligue 1 grâce à un nouveau projet et à une certaine cure d’austérité. Cela a poussé à vendre durant l’été, avec en pointe d’orgue le départ de Georges Mikautadze vers Villarreal contre un chèque de 36 millions d’euros.

    Des engagements tenus durant cet été

    Une obligation financière pour l’OL afin de rentrer dans les clous de la DNCG et de s’éviter de nouveaux mois compliqués. En réduisant de moitié sa masse salariale, la direction rhodanienne a tenu ses engagements et espère donc que le prochain passage devant le gendarme financier se passera sans encombre. Quand sera-t-il ? Dans l’inside capté sur la fin de l'été lyonnais par OLPlay, Michele Kang aurait vendu la mèche sur cette date avec le lundi 1er décembre comme grand oral. Huit semaines avant d’en savoir plus sur l’avenir à court terme de l’OL, notamment pour le mercato hivernal.

