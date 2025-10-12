Actualités
OL Académie : la fibre gagnante du derby même chez les U15

  • par David Hernandez

    • Ce samedi, les U15 de l’OL se déplaçaient à Saint-Étienne pour un derby en Régional 1. Malgré l’ouverture du score stéphanoise, les Lyonnais sont repartis avec les trois points (1-2).

    Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ce crédo, les formateurs de l’OL Académie le répètent dès le plus jeune âge aux joueurs présents au centre. Nombreux sont les exemples d’éléments passés par Tola Vologe ou Meyzieu qui répèteront plus tard qu’un match contre Saint-Etienne a toujours eu une saveur particulière, même en catégorie de jeunes. Ce samedi, Nicolas Brun a certainement dû rappeler ces mots à ses joueurs au moment de se rendre à l’Etrat pour la 5e journée de Régional 1. L’entraîneur a été entendu par ses U15 puisque les Lyonnais sont repartis du Forez avec les trois points (1-2) et continuent de faire la course en tête dans leur poule avec cinq victoires en autant de matchs.

    Menés au score à la pause

    Tout n’a pourtant pas été aussi facile pour les coéquipiers d’Eden Cherki, petit frère de Rayan. Mené au score par l’ASSE à la pause, l’OL a rapidement remis les compteurs à zéro dès le retour des vestiaires grâce au premier but de la saison de Smati (1-1, 47e). Le derby s’est finalement joué sur une histoire de penalty avec l’avantage donné aux Lyonnais par Babela à un quart d’heure de la fin. Contrat rempli pour les U15 qui n’ont pas manqué de célébrer cette victoire dans le derby dans leur vestiaire avec une photo collector.

