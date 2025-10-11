OL Académie : le derby face à Saint-Priest revient aux U19

Actualités
    • Sans trembler, mais sans parvenir non plus à gonfler le score, l'OL U19 s'est imposé 2 à 0 contre Saint-Priest ce samedi. Les jeunes Lyonnais poursuivent leur bon début de saison.

    Entre gestion, manque d'efficacité et un peu trop de facilité dans le dernier geste. Voilà comment résumer la rencontre des U19 de l'OL face au voisin Saint-Priest ce samedi. Mais l'essentiel est assuré pour les protégés de Florent Balmont, qui ont enchaîné un troisième succès de rang grâce à deux buts en première période.

    Doublé pour l'ancien San-Priot Boulegroun

    Globalement toujours dominateur, l'Olympique lyonnais a tout de même eu quelques difficultés en début de partie à se créer de grosses situations. Nehemie Lurika a allumé la première mèche à la 25e, imité par Saad Nader sur coup franc à la 28e minute. Mais la lumière est finalement venue d'un ancien de l'ASSP, Hocine Boulegroun, qui a marqué à deux reprises aux 34e et 38e minutes.

    Il a d'abord marqué d'une merveille de frappe enroulée, avant de transformer un penalty. De quoi revenir aux vestiaires avec une bonne avance (2-0). Le tableau d'affichage n'évoluera pas, malgré les très nombreuses situations en faveur des coéquipiers de Melvyn Otobo, un capitaine exemplaire et très solide réussissant presque toutes ses interventions défensives.

    L'OL reste 2e

    Nader, lui aussi passé par la formation san-priote, a raté plusieurs occasions, dont un face à face avec le gardien à la 73e. Mathieu Hoareau, sur la feuille de match suite à la blessure à la dernière minute de Wassim El Abrougui, a aussi manqué le coche (87e). Sans conséquence pour les Rhodaniens, qui glanent une sixième victoire en 2025-2026.

    Malgré les absences des internationaux, et un seul gardien disponible (Axel Barreau est à l'infirmerie), l'OL suit le rythme de Clermont. Mais les Clermontois restent à trois longueurs, 22 points à 19, suite à leur succès face à Dijon (4-2). Lors de la neuvième journée, les Lyonnais iront à Montfermeil, une affiche prévue le samedi 18 octobre.

