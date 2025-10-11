OL - Capitanat : Tolisso a égalé Violeau et se rapproche de López

Corentin Tolisso, capitaine de l'OL cette saison, dénombre à présent 34 capitanats avec son club formateur. Autant que Philippe Violeau, et à une longueur de Lisandro López.

Suite au départ de son ami et coéquipier, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso a récupéré le brassard de capitaine cette saison à l'OL. Une première pour lui, même si lors de l'exercice 2024-2025, il a suppléé à plusieurs reprises l'avant-centre (14). Son plus haut total jusqu'à présent, même s'il le battra sans doute dans les semaines à venir.

Sur les 9 premiers matchs de 2025-2026, il a porté à 8 reprises le brassard, le laissant seulement à Nicolas Tagliafico à Utrecht (0-2), puisqu'il était suspendu. Il porte ainsi son nombre de capitanats à 34 au cours de sa carrière lyonnaise. Le champion du monde 2018 est le 28e dans la hiérarchie historique du club, selon le site de référence OL Passé présent.

Di Nallo restera encore un long moment en tête

Il est accompagné d'un autre grand monsieur chez les septuples champions de France, à savoir Philippe Violeau. Lui aussi milieu de terrain, il a gagné trois titres dans l'élite avec les Rhodaniens (2002-2004). Dès la prochaine rencontre, samedi à Nice, Corentin Tolisso devrait rejoindre une icône venue d'Argentine. En effet, juste devant lui, se classe Lisandro López (35 entre 2011 et 2012).

Nous pouvons rappeler que Fleury Di Nallo est le capitaine le plus capé chez les Lyonnais (299), et il faudra attendre longtemps avant qu'il ne soit battu. Son dauphin est Aimé Mignot (255), suivi par André Lerond (232). Alexandre Lacazette, lui, restera au porte du top 10, 11e (109).