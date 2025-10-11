Nice encore sans son capitaine Dante face à l'OL ?

Samedi 18 octobre, Nice recevra l'OL à 17 heures. Le Brésilien et capitaine des Aiglons, Dante, est en délicatesse avec un genou.

Il fait figure d'historique en Ligue 1. À 41 ans, Dante bat presque tous les records de longévité. Mais ces dernières semaines, le défenseur a passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Il n'a plus joué depuis le 24 septembre, lors de la défaite 2 à 0 contre l'AS Roma. Cette saison, l'ancien membre du Bayern Munich a participé à seulement trois rencontres, dont une en championnat, face au FC Nantes (1-0).

Dans cette période délicate pour Nice, Franck Haise aimerait bien compter sur son capitaine. Mais comme l'entraîneur niçois l'a expliqué voilà quelque temps, il doit gérer son joueur au jour le jour. La cause ? Son genou gauche qui est douloureux.

Un secteur défensif à repenser

Sauf que dans ce secteur de jeu, les Aiglons commencent à être en déficit. En effet, Abdelmonem, Ndayishimiye et Moïse Bombito sont tous sur le flanc. Soit autant de solutions en moins dans l'axe de l'arrière-garde pour le Gym. Sans oublier que le latéral Ali Abdi est lui suspendu. Parmi les bonnes nouvelles pour l'OGCN, on peut noter que Tanguy Ndombele a repris la compétition avec la réserve lors du duel face à Saint-Etienne vendredi.

Futur adversaire de l'OL samedi 18 octobre (17 heures), Nice doit ainsi gérer plusieurs incertitudes, en plus de résultats globalement décevants. Mais pour l'Olympique lyonnais, il faudra évidemment se méfier d'une bête blessée, encore plus à domicile, devant son public.