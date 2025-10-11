Actualités
Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice)
Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice) (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Nice encore sans son capitaine Dante face à l'OL ?

  • par Gwendal Chabas

    • Samedi 18 octobre, Nice recevra l'OL à 17 heures. Le Brésilien et capitaine des Aiglons, Dante, est en délicatesse avec un genou.

    Il fait figure d'historique en Ligue 1. À 41 ans, Dante bat presque tous les records de longévité. Mais ces dernières semaines, le défenseur a passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Il n'a plus joué depuis le 24 septembre, lors de la défaite 2 à 0 contre l'AS Roma. Cette saison, l'ancien membre du Bayern Munich a participé à seulement trois rencontres, dont une en championnat, face au FC Nantes (1-0).

    Dans cette période délicate pour Nice, Franck Haise aimerait bien compter sur son capitaine. Mais comme l'entraîneur niçois l'a expliqué voilà quelque temps, il doit gérer son joueur au jour le jour. La cause ? Son genou gauche qui est douloureux.

    Un secteur défensif à repenser

    Sauf que dans ce secteur de jeu, les Aiglons commencent à être en déficit. En effet, AbdelmonemNdayishimiye et Moïse Bombito sont tous sur le flanc. Soit autant de solutions en moins dans l'axe de l'arrière-garde pour le Gym. Sans oublier que le latéral Ali Abdi est lui suspendu. Parmi les bonnes nouvelles pour l'OGCN, on peut noter que Tanguy Ndombele a repris la compétition avec la réserve lors du duel face à Saint-Etienne vendredi.

    Futur adversaire de l'OL samedi 18 octobre (17 heures), Nice doit ainsi gérer plusieurs incertitudes, en plus de résultats globalement décevants. Mais pour l'Olympique lyonnais, il faudra évidemment se méfier d'une bête blessée, encore plus à domicile, devant son public.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL joue en effectif réduit

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Saël Kumbedi (OL) face à Dante (Nice)
    Nice encore sans son capitaine Dante face à l'OL ? 16:00
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue 1 : sans surprise, l'OL joue en effectif réduit 15:10
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Cécile Bessière pour arbitrer le match OL Lyonnes - Nantes 14:20
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    France U19 : Merah et Molebe (OL) en lice ce samedi 13:30
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie : les U19 et U17 veulent garder le rythme 12:40
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL : les attentes de Paolo Fonseca envers Enzo Molebe 11:50
    Amel Majri au milieu des joueuses jamaïcaines lors de France - Jamaïque
    Équipe de France : Amel Majri (ex-OL Lyonnes) referme son chapitre international 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis et de Venise
    OL : Tessmann de retour avec les États-Unis... Les résultats internationaux des Lyonnais 10:10
    France : Samuel Umtiti (ex-OL) a reçu un hommage après sa retraite sportive 09:25
    Georges Mikautadze buteur lors d'OL - Rennes
    OL : "Nous n'avons pas le choix", quand Michele Kang évoque le départ de Georges Mikautadze 08:45
    Mathys De Carvalho face à Michael Olise lors de Bayern Munich - OL
    OL : Mathys De Carvalho, celui qu’on n’attendait pas  08:00
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    L’OL Lyonnes s’engage pour "Octobre Rose" 07:30
    Malick Fofana face à Utrecht
    OL : Fofana doit "faire évoluer son jeu pour trouver la parade" 10/10/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) et le Sénégal se rapprochent de la Coupe du monde 2026 10/10/25
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : abonnez-vous à notre chaîne YouTube TKYDG 10/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez
    Surclassement et première sélection pour Gomes Rodriguez avec les U20 anglais 10/10/25
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : rupture du ligament confirmée pour Joseph 10/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut